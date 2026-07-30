Alerta para turistas que viajan a México por aumento de casos de diarrea explosiva.

Una infección intestinal causada por un parásito ha generado una alerta entre las autoridades sanitarias del Reino Unido debido al incremento de casos registrados durante los últimos meses. Se trata de la ciclosporiasis, una enfermedad que puede provocar diarrea acuosa y frecuente, además de otros síntomas digestivos que pueden prolongarse durante varios días. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), entre el 30 de abril y el 15 de julio de 2026 fueron identificados 67 casos: 30 en Inglaterra, 27 en Escocia y 10 en Gales.

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De los 52 casos en los que las autoridades pudieron obtener información sobre los viajes realizados por los pacientes, 48 correspondían a personas que habían estado en México. Muchos de ellos señalaron que permanecieron en destinos turísticos ubicados en la Riviera Maya o en los alrededores de Cancún, en el estado de Quintana Roo. La investigación continúa para determinar si existe un vínculo entre los casos y alguna fuente común de exposición. Por ahora, las autoridades no han establecido que todos los afectados hayan consumido un mismo alimento o bebida.



¿Qué es el parásito Cyclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

El parásito causa Cyclosporiasis, una infección que puede durar días o semanas, con síntomas como "diarrea explosiva", anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA) en un informe publicado en medio del brote. Nick Palmiter, un hombre de 29 años de Michigan que contrajo la enfermedad, relató a la BBC que durante la infección experimentó una sensación constante de presión y movimiento en el abdomen, que comparó con tener un "globo" dentro del estómago.

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La causa del actual brote no se ha identificado, aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) está pidiendo a restaurantes, cocinas y consumidores en general elevar las precauciones en el manejo de alimentos crudos. "Por lo general, la Cyclosporiasis no pone en peligro la vida, pero la deshidratación causada por episodios frecuentes de diarrea puede provocar una enfermedad grave, de manera particular entre las personas más jóvenes o mayores y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados", declaró el MDHHS en un comunicado.

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La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos "minuciosamente", cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas.

La alerta también coincide con un aumento de casos registrado en Estados Unidos. Allí, más de 18.000 personas han sido diagnosticadas con ciclosporiasis en 45 estados. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses tampoco han establecido cuál es la fuente que estaría detrás de este incremento y no se han reportado muertes asociadas al brote.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co