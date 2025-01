Congresista de Estados Unidos dice que hay extraterrestres debajo del mar: “Algo se mueve”

¿Hay alguien ahí? ¡Sí! Un congresista republicano estadounidense cree que hay extraterrestres en bases submarinas. Tim Burchett afirmó el miércoles en una entrevista que un almirante, al que no identificó, le había hablado de una nave extraterrestres que se mueve a velocidades increíbles bajo el mar.

"Me dicen que algo se mueve a cientos de kilómetros por hora bajo el agua (...) tan grande como un campo de fútbol", contó al excongresista republicano caído en desgracia Matt Gaetz, que ahora presenta un programa en el canal de noticias de derechas One America News.

"Fue un caso documentado, me lo contó un almirante", aseguró.

Burchett, conocido por haber afirmado que el gobierno estadounidense oculta la existencia de ovnis y otras actividades extraterrestres, estimó que todo es posible dada "la inmensidad del gran universo de Dios".

Congresista estadounidense Tim Burchett - AFP

Tranquilizó, no obstante, a los estadounidenses diciéndoles que no se preocupen por los extraordinarios avances de los presuntos extraterrestres.

Afirmó no temerle a los extraterrestres



"No me preocupa que me hagan daño", declaró. "Con esas capacidades, nos habrían asado hace mucho tiempo", añadió.

No se ha aportado pruebas de vida inteligente más allá de la Tierra.

El Congreso ha abordado alguna vez los informes sobre misteriosos objetos voladores, un tema que antaño ridiculizaba.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmó que no tenía pruebas de la existencia de ovnis y que muchos avistamientos sospechosos habían resultado ser simples globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otros objetos normales.

