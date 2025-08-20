Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / "Hay mucho cobarde escondido y disfrazado": ¿Maduro habló sobre traidores a su régimen?

"Hay mucho cobarde escondido y disfrazado": ¿Maduro habló sobre traidores a su régimen?

El líder del régimen chavista aseguró que hay gente a la que le han ordenado que se mantenga “en el discurso de izquierda para atacar desde adentro y destruir a Maduro, destruir el gobierno revolucionario”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: agosto 20, 2025 10:11 a. m.
Maduro denuncia que hay “infiltrados” en el régimen de Venezuela
AFP

Nicolás Maduro dijo que hay gente infiltrada en su régimen la cual, según él, se ha “arropado” en oenegés que “reciben miles de euros y dólares” del “imperio norteamericano” para desestabilizar su autoproclamado gobierno.

“Hay demasiadas pruebas. No es la primera vez que sucede en Venezuela ni será la última”, manifestó al referirse en particular a una ONG, durante un encuentro que tuvo con alcaldes y gobernadores del país el pasado 18 de agosto. (Lea también: En plena tensión con EE. UU., Venezuela prohíbe por 30 días comprar y usar drones en su territorio)

“Cuánto ha invertido y apostado el imperio norteamericano para dividirnos desde adentro”

Durante el evento, Maduro dijo que su régimen ha hecho “hallazgos de grupos infiltrados que tienen años simulando ser chavistas, que tienen años poniéndose la franela aquí con los ojos de Chávez. Y empiezan a trabajar descontentos naturales. El ser humano tiene que estar a veces descontento por esto, por aquello. Se arropan con una ONG; como está demostrado, reciben miles de euros y dólares. Inclusive se da el caso, no solo que recibieron y han recibido mucha plata de la USAID, que es el instrumento del imperio norteamericano para desestabilizar y tumbar gobiernos progresistas en el mundo, para infiltrar sectores políticos, para gobernar el mundo, la USAID y otros instrumentos”.

El líder chavista pidió que “nunca subestimemos el divisionismo. Se meten por aquí, se meten por allá. Se disfrazan por aquí, se disfrazan por allá. Cuánto ha invertido y apostado el imperio norteamericano para dividirnos desde adentro. Saben que tenemos conclusiones sobre las consecuencias del individualismo, del divisionismo, ¿verdad? A buen entendedor, palabras certeras. ¿Cuánto han apostado? Cuando ven a alguien egocéntrico full, lo tocan. Cuando ven a alguien con alguna debilidad, lo tocan. Cuando ven a alguien con una molestia, lo tocan. Cuando ven a alguien con un ego grande, lo tocan y lo van alabando”.

Según él, están usando las oenegés “para captar y financiar gente que alguna vez fue de izquierda, o que simula ser de izquierda, o las dos cosas a la vez, que fue de izquierda y le dijeron ‘mantente en el discurso de izquierda para atacar desde adentro y destruir a Maduro, destruir el gobierno revolucionario, destruir la confianza y la fe de gente que pueda estar descontenta y tenga sus razones de estar descontenta’. Y así van articulando; tocan a uno, ese uno toca al otro y toca al otro. No voy a hablar más porque es una investigación en pleno desarrollo. Hay demasiadas pruebas. No es la primera vez que sucede en Venezuela ni será la última”.

Maduro manifestó que esto pasa porque “hay gente que es débil y ante una circunstancia, ahí mismo reacciona. ‘Ay, qué chévere, qué manguangua’. Ah, porque es fácil atacar a Maduro y a la revolución. ¿Verdad? Es fácil, chévere, ah, muy bien, chévere. Gracias. De antemano, gracias. Pero tu debilidad no será mi debilidad, porque yo no soy chantajeable, yo lo que voy es pa'lante. Y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde, son unos cobardes. Pero el día de los cobardes no nací, yo no nací el día de los cobardes. Y si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por cobarde, por pusilánime, por tibio. No. Ha sido porque hemos sido consecuentes con el juramento sagrado que hicimos con el comandante Chávez. Yo sí he sido consecuente con ese juramento. Nosotros y ustedes mujeres han sido consecuentes con ese juramento. Nuestro pueblo antes que nadie. Como decía Sandino, confía en los humildes. Porque los humildes sí son los que llegan hasta el final y nunca te traicionan. Porque hemos confiado en los humildes, en el pueblo de a pie, es que estamos aquí, dando la cara y nunca blandengue y timorato”.

“Así que mosca con los disfraces, cuidadito; cuidado con los disfrazados y las disfrazadas. Una cosa no significa otra. Luchemos contra el sectarismo. Sectarios y sectarias de la patria, luchemos contra el sectarismo. Pero también mosca, ojo avisor. ¿No les parece coincidente que cuando el imperialismo hace su último ataque se reactiven y se activen estos grupos financiados con miles y miles de euros y dólares?”, agregó.

Su discurso se dio horas antes de que Estados Unidos enviara buques destructores al mar Caribe, en medio de la ofensiva que Donald Trump lanzó contra carteles del narcotráfico. Según su gobierno, Nicolás Maduro lidera uno de estos grupos, el Cartel de Los Soles.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, cuestionó el operativo, preguntando si “¿no van a desplegar por el Pacífico por donde sale casi el 90 % de la droga para Estados Unidos? ¿O sea, el problema es el Caribe? ¿El tema es Venezuela? ¿Los carteles entonces están en Venezuela? ¿Los cultivos de coca están en Venezuela?”. (Lea también: Petro habló sobre el despliegue de buques de Estados Unidos cerca de Venezuela)

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

