Influencer casi muere estrangulada por su propia bufanda, que se quedó atascada en un carro

Un momento de pánico vivió la influencer australiana Eli Moulton, cuando casi muere en medio de una gala privada asfixiada por su propio vestido. La mujer utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre los riesgos que se corren con este tipo de prendas al subirse o bajarse de un carro.

En su cuenta de Instagram, la mujer compartió varias imágenes de la manera en la que quedó marcado su cuello como consecuencia del aterrador momento. Las fotografías impactaron y preocuparon a sus seguidores, quienes también le recomendaron tener más cuidado a la hora de escoger su ropa.



¿Cómo ocurrió el incidente?

Moulton compartió en su perfil un video en el que se le ve vestida con un elegante vestido negro largo que, como accesorio, tiene una bufanda larga en el mismo tono. "El vestido que me estranguló", escribió la mujer en la grabación.

Según explicó la influencer, ese día fue invitada a una gala privada, un evento elegante para el que pensó que el atuendo más indicado sería ese vestido negro. Sin embargo, en un momento de la noche, la tela de la bufanda -que se arrastraba hasta sus pies- quedó atascada en las llantas de un carro. Cuando el vehículo arrancó, la tela apretó tanto su cuello que por poco termina ahorcada.

Por fortuna, la situación se manejó inmediatamente, el vehículo se detuvo y se logró liberar a la mujer. Sin embargo, las marcas en su cuello mostraron que solo en cuestión de segundos la tela de la bufanda le quemó el cuello y por poco le quita la vida.

"Un recordatorio para las damas: ¡Quítense la bufanda antes de entrar o manejar maquinaria pesada! Casi me muero decapitada al enredar la bufanda debajo del coche camino a casa", agregó Moulton en su video que causó gran preocupación.

En los comentarios, los seguidores de la australiana dejaron ver su preocupación por lo ocurrido. "Ella es una luchadora. Ninguna bufanda la romperá. Pero lloré cuando me lo dijiste"; "La moda es un negocio peligroso"; "Eso es aterrador. Se ve doloroso también"; "Casi sufriste el mismo destino que Isadora Duncan; en 1927 fue estrangulada por su enorme pañuelo de seda enredada alrededor de los tapacubos de su coche", se lee en las reacciones de los internautas.

Después del revuelo causado por la publicación de Eli Moulton, la mujer demostró su fortaleza en historias de Instagram, bromeando con el tema y asegurando a sus seguidores que está bien. "Ni siquiera el filtro de París me ayuda. Vamos a ponerle un vendaje médico. No se preocupen, amigos. Sigo con el ánimo alto. Estoy prosperando y sobreviviendo".

Por otro lado, también se refirió al impacto que tuvo su anécdota en las redes sociales, ya que no sol sus seguidores y conocidos reaccionaron, su publicación llegó a miles de internautas de otras partes del mundo, quienes no dejaron comentarios tan generosos. "Comparto cosas en mis redes sociales para mis seguidores que eligen seguirme a mí y a mi vida, no para que sean recogidas y compartidas por cualquier medio de comunicación. Entiendo completamente que es parte de estar abierto en las redes sociales, pero solo un recordatorio para ser amable al comentar sobre personas que no conoces".

