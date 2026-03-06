Congresista de Estados Unidos Tony Gonzales admite que mantuvo un romance con asesora que se suicidó

El congresista republicano de EE.UU. Tony Gonzales admitió que mantuvo un romance con una subalterna que se suicidó el año pasado, una confesión que llega un día después de que el Congreso abriera una investigación por supuesto "abuso de poder" y por esta relación con su asesora.



"Cometí un error. Tuve un lapsus de juicio y fue falta de fe, y asumo toda la responsabilidad por esos actos", dijo Gonzales, quien representa un distrito de Texas, en el pódcast del conservador Joe Pags.

El diario local San Antonio Express News había revelado a mediados de febrero que el congresista sostuvo en 2024 una relación con su consejera y directora de oficina en Uvalde (Texas), Regina Santos-Áviles, y publicó una serie de mensajes de texto en los que el congresista la presionó para enviarle fotos sexuales.



Sin embargo, el representante del distrito 23 de Texas no confirmó el envío de este tipo de mensajes e indicó que la controversia se debe a motivos de "poder y dinero". "Cuando falleció la señorita Santos fue un 'shock' para todos", agregó.

Santos-Avilés murió el septiembre pasado en un suceso que la Bexar County Medical Examiner's Office concluyó que se trató de una "inmolación".



La Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció el miércoles la apertura de una investigación contra el congresista republicano para verificar si "participó en conducta sexual inapropiada" o "discriminó de manera injusta al otorgar favores o privilegios especiales".



Al respecto, Gonzales aseguró en el pódcast que su subalterna "nunca fue reprendida ni recompensada de ninguna manera antes que cualquier otra persona en el cargo".

La semana pasada, un grupo de congresistas republicanas pidieron la renuncia de Gonzales, mientras que el líder del partido en la Cámara Baja, Mike Johnson, pidió esperar a que avanzaran las pesquisas.



El congresista renunció este viernes tras el escándalo

El congresista Gonzales, quien representa partes de la frontera de Texas con México, renunció este viernes a su reelección ante el escándalo por su relación sexual con una asesora que se suicidó, por lo que se perfila que su lugar lo ocupará 'The AK Guy', un fanático de las armas.

El legislador anunció el fin de su campaña, que en mayo próximo afrontaba una segunda vuelta electoral en las primarias republicanas, tras trascender el jueves que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes lo investigaría por su relación con una subordinada, lo que prohíben las reglas del Congreso.

"Después de una profunda reflexión, y con el apoyo de mi amorosa familia, he decidido no buscar la reelección mientras permanezco por el resto de esta Legislatura con el mismo compromiso que siempre he tenido con mi distrito", indicó Gonzales en un pronunciamiento.

Gonzales, quien ocupa el asiento desde el 2021, se enfrenta en mayo a una segunda vuelta por la candidatura demócrata al legislativo, después de que no lograra obtener la mayoría de los votos en las primarias de ayer contra Brandon Herrera, un creador de contenido y fabricante de armas.

En 2018, en medio del movimiento #MeToo, en contra del acoso sexual, especialmente en ambientes laborales, la Cámara de Representantes aprobó una regulación que prohíbe a los congresistas sostener relaciones con sus empleados y los miembros de su equipo.

EFE