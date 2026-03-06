¿Qué significa para Venezuela y EE. UU. haber restablecido sus relaciones diplomáticas?

Estados Unidos y Venezuela informaron el jueves que restablecerán sus relaciones diplomáticas, parte de la nueva era que sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump.

Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector. Trump ha felicitado su trabajo. (Lea también: La petición que hizo la esposa de Maduro, Cilia Flores, al no tener cómo pagar un abogado)



¿Qué beneficios tiene el restablecimiento de las relaciones diplomáticas?

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Caracas y Washington establecieron un proceso de acercamiento diplomático, y el Gobierno de Donald Trump informó el establecimiento de un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela, para el que ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas. (Lea también: Se conocen datos oficiales de inflación en Venezuela tras casi año y medio: cifra se disparó en 2025)



A finales de enero, se designó a la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas, mientras que el venezolano Félix Plasencia fue designado días después como representante diplomático ante Estados Unidos. Desde entonces, Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario del Interior, Doug Burgum, y al secretario de Energía, Chris Wright.



Con el restablecimiento de relaciones, Venezuela dijo que "reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos".

En el texto, difundido por el canciller Yván Gil, en su cuenta de Telegram, el Gobierno señaló que esta decisión se tomó tras el "diálogo diplomático" establecido con las autoridades estadounidenses. Venezuela confía en que el restablecimiento de las relaciones "contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido", señaló el texto.

Por su parte, EE. UU. afirmó que "este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela".

"Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".



Venezuela promete garantías para EE. UU.

La gira Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. El secretario es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.

Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán. La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros.

Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques.

Burgum aseguró que recibió "garantías" de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona.

Rodríguez impulsa también una reforma a la ley de minería en línea con la nueva ley de Hidrocarburos, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez, el presidente fallecido hace 13 años.

"Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años", indicó Burgum, quien acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell, los primeros públicamente anunciados bajo el amparo de la nueva ley.

"Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países", dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal.

El petróleo y oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019. Las multinacionales que operan en el país reciben un permiso especial en Washington. (Lea también: Trump dice que Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, "está haciendo un excelente trabajo")

"Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar", dijo el secretario a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas antes de partir.

Venezuela -con las mayores reservas petroleras del mundo- busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2025, menos de la mitad del que fue su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.

