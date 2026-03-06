VIDEO | Momento exacto de ataque del Ejército de Israel a búnker subterráneo de Jameneí en Irán

El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí, que seguía "constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen". Según el portavoz de las Fuerzas Militares israelíes, Effie Defrin, se trataba de "la sede principal de la cúpula " y los comandantes iraníes siguieron usándolo porque "creían que era un lugar protegido e impenetrable".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jameneí, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní", recoge un comunicado castrense. El Ejército israelí también detalló que alrededor de 50 aviones de combate de la fuerza área participaron en la operación guiados por "inteligencia precisa" con más de 100 municiones para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní. "Se equivocaron. Temprano por la mañana, lo atacamos con un potente ataque (...) de forma coordinada e integrada", dijo el portavoz, que añadió que aún se están examinando "los resultados del ataque".

El Ejército indicó que "el túnel se extiende a lo largo de varias manzanas bajo la población civil y contenía numerosos puntos de acceso. El régimen terrorista iraní lo consideraba inexpugnable". Según Israel, este búnker "ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen en el centro de Teherán" estaba destinado a ser utilizado por Jameneí como centro de mando seguro de emergencia.



Cabe resaltar que Israel mató a Jameneí durante los bombardeos que lanzó sobre Irán el sábado, 28 de febrero, junto a Estados Unidos, dando inicio a una guerra que se ha extendido por la región y que va camino de cumplir una semana. En su nota el Ejército recuerda que a principios de esta semana la fuerza aérea israelí también han golpeado varios objetivos militares del régimen, entre ellos el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y la principal academia militar de los Cuerpos de las Guardias Revolucionarias.



Pese a estos duros ataques contra el régimen, Irán ha continuado a lo largo de la mañana de este viernes lanzando andanadas de misiles balísticos contra Israel, lo que provoca el sonido de las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, además de explosiones a causa de las intercepciones en el cielo. Sin embargo, no se ha informado de daños personales, solo materiales sobre todo de la metralla que cae tras la intercepción de los misiles.

Ataques de Israel a Hezbolá

Defrin también afirmó que 70 miembros del grupo chíí libanés Hizbulá han muerto en los ataques israelíes al Líbano. "Desde que Hezbolá decidió unirse a la campaña y atacar a Israel, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han atacado más de 500 objetivos en el Líbano, han eliminado a más de 70 terroristas de Hizbulá y han llevado a cabo 26 oleadas de ataques", dijo en una comparecencia por vídeo.

El portavoz hizo estas declaraciones tras una reunión con el jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, quien aseguró que ordenó que "continúen las oleadas de ataques "en Líbano. Defrin acusó a Hezbolá y el régimen iraní de ser "uno solo" y añadió que el Gobierno libanés "debe deshacerse de Hezbolá y de los soldados de la Guardia Revolucionaria que operan desde su territorio".

La intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano comenzó después de que Hezbolá lanzara un ataque contra Israel a comienzos de semana, por lo que el Ejecutivo libanés ha tomado una serie de medidas en su contra, entre ellas prohibir su actividad militar y se ha comprometido a desarmarle.

