Rusia estaría ayudando Irán con inteligencia para ataques a Estados Unidos, según Washington Post

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra de Oriente Medio, según informó este viernes el diario The Washington Post. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el pasado sábado, Moscú ha facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios anónimos familiarizados con la información de inteligencia.



La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio. El Washington Post asegura que no está claro hasta qué punto está ayudando Rusia a Irán, y que las capacidades iraníes de localizar a fuerzas estadounidenses están decayendo poco a poco, de acuerdo con los citados funcionarios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena NBC que China y Rusia están "apoyando a Irán políticamente y de otras maneras", sin dar más detalles, y añadió que la cooperación militar entre Moscú y Teherán "nunca ha sido un secreto".

Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada este viernes sobre la ayuda rusa a Irán, dijo que no podía comentar sobre "informes de inteligencia filtrados a la prensa", pero que en todo caso esta supuesta ayuda no está teniendo ningún impacto en la ofensiva. "Claramente no está teniendo ningún impacto en las operaciones militares en Irán, porque los estamos diezmando por completo. Estamos logrando los objetivos militares de esta operación y esto continuará", aseguró.



Moscú ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel a su aliado Irán, pero ha evitado ahondar demasiado en sus críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, en lo que muchos analistas interpretan como una necesidad de preservar sus bazas negociadoras con Washington respecto a la guerra en Ucrania.



Expertas consultadas por The Washington Post recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados.

Publicidad

EFE