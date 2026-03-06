En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
TRUMP SOBRE CUBA
LISTA DE ESMALTES PROHIBIDOS
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Rusia estaría ayudando Irán con inteligencia para ataques a Estados Unidos, según Washington Post

Rusia estaría ayudando Irán con inteligencia para ataques a Estados Unidos, según Washington Post

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio.

Por: EFE
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Embajada de Estados Unidos en Riad.
Embajada de Estados Unidos en Riad.
Captura de video

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra de Oriente Medio, según informó este viernes el diario The Washington Post. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el pasado sábado, Moscú ha facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios anónimos familiarizados con la información de inteligencia.

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio. El Washington Post asegura que no está claro hasta qué punto está ayudando Rusia a Irán, y que las capacidades iraníes de localizar a fuerzas estadounidenses están decayendo poco a poco, de acuerdo con los citados funcionarios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena NBC que China y Rusia están "apoyando a Irán políticamente y de otras maneras", sin dar más detalles, y añadió que la cooperación militar entre Moscú y Teherán "nunca ha sido un secreto".

Últimas Noticias

  1. Familia murió en un incendio provocado por un hombre que vivía en el mismo edificio que sus víctimas
    Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP
    MUNDO

    Familia murió en un incendio provocado por un hombre que vivía en el mismo edificio que sus víctimas

  2. ¿Qué significa para Venezuela y EE. UU. haber restablecido sus relaciones diplomáticas?
    AFP
    MUNDO

    ¿Qué significa para Venezuela y EE. UU. haber restablecido sus relaciones diplomáticas?

Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada este viernes sobre la ayuda rusa a Irán, dijo que no podía comentar sobre "informes de inteligencia filtrados a la prensa", pero que en todo caso esta supuesta ayuda no está teniendo ningún impacto en la ofensiva. "Claramente no está teniendo ningún impacto en las operaciones militares en Irán, porque los estamos diezmando por completo. Estamos logrando los objetivos militares de esta operación y esto continuará", aseguró.

Moscú ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel a su aliado Irán, pero ha evitado ahondar demasiado en sus críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, en lo que muchos analistas interpretan como una necesidad de preservar sus bazas negociadoras con Washington respecto a la guerra en Ucrania.

Expertas consultadas por The Washington Post recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rusia

Irán

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad