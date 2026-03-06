Se conocen datos oficiales de inflación en Venezuela tras casi año y medio: cifra se disparó en 2025

En las últimas horas se conoció la cifra de inflación en Venezuela tras casi año y medio en el que las autoridades del país vecino mantuvieron silencio frente a este número. El Banco Central actualizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor.



Venezuela acumula una inflación del 51,9 % durante los dos primeros meses de 2026, luego de registrar un aumento de precios del 14,6 % en febrero y del 32,6 % en enero, de acuerdo con los datos oficiales publicados este viernes. Para el año 2025, la inflación en Venezuela alcanzó el 475%, de acuerdo con el Banco Central.

Con estas cifras, el Banco Central de Venezuela (BCV) retoma la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tras haber mantenido silencio desde octubre de 2024.

En enero, el mayor incremento se produjo en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 36,6 %, mientras que en febrero el rubro con mayor variación fue comunicaciones, con un alza del 22,3 %.



El país suma ya once meses consecutivos con tasas de inflación de dos dígitos. La de enero no solo fue la más alta de ese período, sino también la más elevada en exactamente tres años, según los datos del organismo.



#Mundo | El Banco Central de Venezuela indicó que la cifra de inflación de ese país en el 2025 llegó a 475%.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/VV1XcyiiUF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 6, 2026

¿Por qué suben los precios en Venezuela?

Expertos señalan que uno de los factores que han impulsado la subida de precios es el incremento del valor del dólar, referencia fundamental para fijar bienes y servicios en Venezuela, una herencia del período de hiperinflación que atravesó entre 2017 y 2021.

En lo que va de año, la cotización del dólar en el mercado oficial pasó de 301,37 a 417,35 bolívares, un aumento del 38,4 %, lo que implica una devaluación del 27,7 % del bolívar frente a la moneda estadounidense.

El miércoles, el BCV también reportó que la economía venezolana creció un 8,66 % en 2025 respecto a 2024, tras un avance del 7,07 % del producto interno bruto (PIB) en el cuarto trimestre del año pasado.

La institución destacó que el país acumula 19 trimestres consecutivos de crecimiento, pese a “circunstancias externas excepcionales, marcadas por las sanciones y restricciones financieras impuestas contra Venezuela”.

Caracas continúa exigiendo a Estados Unidos el levantamiento total de las sanciones, que han sido parcialmente flexibilizadas este año a medida que avanzan los acercamientos entre ambos gobiernos. El jueves, ambas naciones anunciaron el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas y consulares, luego de siete años de ruptura y dos meses después de que EE.UU. capturara en territorio venezolano a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

