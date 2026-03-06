Familia murió en un incendio provocado por un hombre que vivía en el mismo edificio que sus víctimas

Cinco personas, todas de una misma familia, murieron por un incendio intencionado de un edificio de viviendas en la ciudad finlandesa de Vantaa, al norte de Helsinki, en Finlandia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de un matrimonio de origen somalí, de 30 y 40 años, y sus tres hijos de 3, 6, y 8 años, informaron las autoridades del país nórdico en rueda de prensa. (Lea también: Asesinan a Walter Jaimes, periodista que había desaparecido en Venezuela)



Descartan que sea un crimen racista

Según la Policía, el incendio fue provocado por un finlandés de 70 años que vive en el mismo edificio, quien se entregó a las autoridades y confesó ser el autor del siniestro. El hombre se encuentra detenido y no ha sido aún interrogado, por lo que se desconocen por el momento sus motivos, aunque la Policía descartó que se trate de un crimen racista.

"Las víctimas no parecen haber sido el objetivo del supuesto hecho más que cualquier otra persona en el edificio", dijo la investigadora Sanna Rentola.



Según los servicios de emergencia, el sospechoso provocó un intenso incendio en su propio apartamento, situado justo debajo del de las víctimas, y el humo se extendió rápidamente por la escalera del edificio. Alarmados por el humo, el matrimonio y sus hijos trataron de huir de su apartamento, pero no lo consiguieron y fallecieron en el pasillo de la escalera por la inhalación de los gases tóxicos.



El único superviviente de la familia fue un bebé recién nacido, que fue encontrado por los servicios de emergencia junto al cuerpo de sus padres y trasladado a un hospital.

Publicidad

Según explicó a la prensa el jefe de bomberos, es muy probable que las víctimas hubieran sobrevivido de haberse quedado dentro de su apartamento.

La Policía atribuye al autor del siniestro cinco delitos de homicidio y uno de incendio agravado, aunque por el momento no cree que su objetivo fuese causar daño a esta familia o a algún otro residente del edificio.

Publicidad

El incendio se originó en la madrugada del martes 3 de marzo en un edificio de viviendas sociales de seis plantas propiedad de la ciudad de Vantaa y los servicios de emergencias recibieron la alerta a las 5:41.

Los bomberos sofocaron el fuego antes de que se extendiese por las plantas superiores y evacuaron a 57 vecinos, cuatro de los cuales necesitaron asistencia hospitalaria por inhalación de humo.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP