Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Congreso de Perú destituye a José Jerí, presidente interino, en pleno periodo electoral

Congreso de Perú destituye a José Jerí, presidente interino, en pleno periodo electoral

A solo dos semanas de las elecciones, José Jerí deja la presidencia interina de Perú tras una votación del Congreso que lo destituye por investigaciones abiertas durante su breve mandato.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de feb, 2026
Congreso de Perú destituye a José Jerí, presidente interino, en pleno periodo electoral
X: José Jerí

El Congreso de Perú decidió este martes destituir al presidente interino, José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, marcando el octavo cambio en la jefatura del Estado en casi diez años, en medio de un periodo prolongado de inestabilidad política iniciado tras los comicios de 2016.

La votación en el Legislativo resultó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, confirmando la salida de Jerí del poder. La destitución se fundamenta en las investigaciones abiertas durante su breve mandato de apenas cuatro meses, que incluyen reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente sostuvieron encuentros con él en el Palacio de Gobierno.

Noticia en desarrollo
CON INFORMACIÓN DE EFE

Perú

