Mujer acusa a su esposo de haberla “vendido” a más de 100 hombres para tener relaciones

La Fiscalía de Suecia investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años, a más de un centenar de hombres, los servicios sexuales de su esposa, informó este martes la televisión pública SVT. (Lea también: "Nunca le di mi consentimiento": Gisèle Pelicot enfrenta al único agresor que niega los hechos)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El individuo, que lleva detenido desde octubre de 2025 tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave.

"Considero que hablamos de proxenetismo a gran escala y que implicó una explotación desconsiderada de la demandante", declaró a la emisora pública Radio de Suecia la fiscal Ida Annerstedt.



¿Cómo explotó sexualmente a su esposa?

El individuo, residente en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia), obtuvo una compensación económica a cambio de los servicios.



Según SVT, se trata tanto de encuentros físicos como a través de internet, que se produjeron durante unos tres años y medio, y en los que puede haber hasta 120 hombres implicados y que ya han sido identificados como compradores de los servicios sexuales de la demandante, pero no todos serán objeto de una investigación.



"Es sospechoso de haber facilitado o de haberse lucrado financieramente con la venta de servicios sexuales de la demandante", afirmó la fiscal.

Publicidad

La Fiscalía planea elevar una acusación formal el próximo 13 de marzo y que el juicio se celebre semanas después. La ley sueca sobre prostitución solo prohíbe la compra de servicios sexuales, no la venta.

El hombre fue puesto en prisión provisional por "proxenetismo", indicó Annerstedt, sin dar más información sobre los otros delitos de los que se le acusa. Tampoco quiso aclarar si la demandante, de unos 50 años, había sido obligada a prostituirse.

Publicidad

Los hechos se produjeron desde enero de 2022 hasta el arresto del acusado.

Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado. Ahora, el sexagenario se declara inocente del caso, que está bajo secreto de sumario, según SVT.

El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros ‘Ángeles del Infierno’, ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.

Una vez concluido el caso se podrían iniciar investigaciones separadas sobre los compradores.

Publicidad

El caso ha provocado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020. (Lea también: Francia endurece la condena por violación en el caso Gisèle Pelicot: 10 años más de prisión)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP