Influencer colombiano denuncia a seguidor por acoso sexual durante viaje que le regaló a Guatemala

El influencer colombiano Julián Pinilla, más conocido como ‘el chico de la ruana’, causó impacto por una denuncia que compartió en un video publicado en sus cuentas en el que reveló que un seguidor suyo acosó sexualmente a dos mujeres cuando estaban de viaje en Guatemala.

Pinilla es muy reconocido en redes por exaltar a los campesinos, dar a conocer la cultura de su departamento y regalar sorpresas a sus seguidores o a gente trabajadora que encuentra en el día a día y que vive en condiciones de vulnerabilidad.

En este caso, el boyacense quiso darle la oportunidad a un reciclador del municipio de Chía, Cundinamarca, para que fuera con él hasta el país centroamericano junto a otros miembros del equipo del creador de contenido. “Resultó ser un acosador sexual (...) de verdad intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia”, señaló en el video con visible frustración por lo sucedido.



El señalado enviaba mensajes obscenos a Gina Rivera, novia de Pinilla

‘El chico de la ruana’ contó que este hombre, cuya identidad no reveló por temas legales, acosó a Gina Rivera -novia del influencer y también creadora del contenido- y a otra mujer, llamada Kat, que estaba presente en el viaje. Según relató Pinilla, el señalado les enviaba mensajes subidos de tono y las grababa sin su consentimiento cuando ellas estaban distraídas. La denuncia de Pinilla fue acompañada con imágenes que muestran lo que este personaje escribía en su celular para mostrarle a las víctimas, en los que firmaba como ‘Alvarito’. La situación llegó a tal punto que el influencer y su equipo decidieron denunciar ante las autoridades guatemaltecas cuando las circunstancias llegaron a un punto límite. “No lo aguantamos más, se pasó”, dijo después de haber hablado con las autoridades.

En este mismo video, Pinilla dejó escuchar una conversación telefónica en la que revelan que este personaje tenía varios antecedentes judiciales como agresión sexual contra una persona LGBTIQ+ y porte de armas cortopunzantes. El influencer manifestó su frustración al haber llevado a este hombre hasta Guatemala en un gesto de darle un buen momento para conocer un entorno distinto y disfrutar. “Una persona de estas no puede estar así como así en la calle”, señaló. Además, dijo que intentaría "dejar de confiar tanto en la gente" después de este viaje que tuvo un final amargo.

MARÍA PAULA RODRÍGUEZ ROZO

NOTICIAS CARACOL