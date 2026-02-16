Enfermera fue atacada en su lugar de trabajo por su expareja y murió poco después

Una enfermera de 64 años fue apuñalada en un centro de salud de Benicàssim (Castellón), en España, por su expareja, un hombre de 70 que ya ha sido detenido.

Fuentes de la Guardia Civil le confirmaron a Efe que la mujer falleció poco después.

El suceso se produjo sobre las 12:30 de la tarde del lunes 16 de febrero en un centro de salud en el que trabajaba la víctima, donde recibió varias cuchilladas presuntamente por su expareja con un arma cortopunzante de grandes dimensiones.



La mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció. (Lea también: Falleció joven modelo, hija de un exfutbolista reconocido: fue hallada sin vida en su vivienda)



Hay 103.461 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén

Desde la Guardia Civil se ha señalado que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).



De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 7 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.350 desde 2003.

De acuerdo con cifras dadas por Efe, en España, a fecha 31 de enero de 2026, hay 103.461 casos activos mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial, un 2,1% más que hace un año de las que 1.238 son adolescentes (0,6% menos) y 2.472 son mayores de 65 años (un 2,4% más). (Lea también: Reconocido cantante de cumbias fue judicializado tras ser señalado de agresión a su pareja)



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

En España, donde se registró el crimen de la enfermera, se puede comunicar con el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Además se puede activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

En Colombia están habilitadas:



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122 o 018000 919 748

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE