Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Once muertos tras tres ataques de Estados Unidos a lanchas en el Pacífico y el Caribe: videos

Once muertos tras tres ataques de Estados Unidos a lanchas en el Pacífico y el Caribe: videos

Por lo menos 140 personas han muerto en cerca de 40 ataques que ha realizado Estados Unidos en la región, argumentando que las embarcaciones transportarían drogas.

Por: AFP
Actualizado: 17 de feb, 2026
Editado por: Laura Valentina Mercado
Nuevas lanchas en el Pacífico y en el Caribe.
Nuevos ataques a lanchas en el Pacífico y en el Caribe.
X: @Southcom

Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de once personas, informaron las fuerzas armadas de Estados Unidos este martes. Los ataques tuvieron lugar el día anterior, 16 de febrero, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", informó el Comando Sur en la red X.

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico", añadió. El anuncio en la red X incluye vídeos de los ataques contra las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron bombardeadas, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad. En los vídeos se puede ver a personas moviéndose dentro de dos de las lanchas antes de los ataques.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques. El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno recuerda las operaciones durante décadas contra supuestos yihadistas en países como Yemen, Somalia o Siria, en los que los objetivos eran atacados sin que tampoco representaran una amenaza inminente. Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

La pieza central de la flotilla, el portaaviones USS Gerald R. Ford, fue enviado la semana pasada a Medio Oriente junto con varios destructores que lo acompañan, como parte de la amenaza de intervención militar contra Irán.

AFP

