¿Un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba? Donald Trump habla de acercamientos con la isla

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", pero consideró "no necesaria" una operación militar en el país similar a la de Venezuela. "Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria", afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es "una nación fallida", lamentó que "no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", y anticipó que los cubano-estadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la isla y reunirse con sus familias. "Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.



Asimismo, defendió que "no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada" fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de Estados Unidos a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.



Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que "no sería una operación muy dura" y dijo "no creer que eso sea necesario".

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Trump.



Rubio habla sobre Venezuela

Rubio, entretanto, opinó este domingo que la situación en Venezuela es ahora mucho mejor que antes de la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y dijo que, aunque a muchos países no les gustó, la operación fue un éxito del que está orgulloso.

"Aún queda un largo camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico, retransmitida por el Departamento de Estado.

Rubio reaccionó así a una pregunta a Fico, quien condenó en su día la captura de Maduro en suelo venezolano por tropas estadounidenses. El primer ministro calificó entonces la operación, que incluyó el bombardeo de bases militares, una prueba de la "ruptura del orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial".

Rubio afirmó que es consciente de que hay aliados cercanos de Estados Unidos a quienes "no les gustó" aquella operación en suelo venezolano.

Al respecto, dijo que esa discrepancias no significa que no se pueda ser socios ya que los "países expresan su opinión todo el tiempo". "Pero les digo una cosa: fue un éxito. Estamos orgullosos de ello. Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista; le hicimos varias ofertas y él decidió rechazarlas", afirmó.

El secretario de Estado declaró que, más allá de las opiniones, "ahora todos pueden coincidir en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas".

