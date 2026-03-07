En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice que Irán se ha rendido y promete un ataque "muy duro" contra el país

Trump dice que Irán se ha rendido y promete un ataque "muy duro" contra el país

Esta afirmación la hizo el presidente norteamericano luego de que Irán afirmara no seguir atacando a sus países vecinos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
trump guerra iran.jpg
ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Trump hizo esta afirmación en su red Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios. "Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más", escribió Trump.

Últimas Noticias

  1. Aeropuerto Internacional de Mehrabad en llamas
    Aeropuerto Internacional de Mehrabad en llamas
    Redes sociales
    MUNDO

    Israel ataca a Irán a gran escala y la República Islámica responde: aeropuerto de Teherán en llamas

  2. Congresista Tony Gonzales
    Congresista Tony Gonzales
    Instagram
    MUNDO

    Congresista de Estados Unidos Tony Gonzales admite que mantuvo un romance con asesora que se suicidó

Trump atribuyó esta supuesta rendición al "implacable ataque de Estados Unidos e Israel", países que lanzaron una ofensiva el pasado sábado contra la República Islámica en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

El presidente estadounidense calificó a Irán como "el perdedor de Oriente Medio" y anunció que "hoy recibirá un golpe muy duro". "Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos", advirtió.

Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes lanzadas tras los ataques estadounidenses e israelíes, al mismo tiempo que les llamó a que "no se conviertan en instrumentos del imperialismo".

Publicidad

"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", aseguró en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Irán

Israel

Medio Oriente

Publicidad

Publicidad

Publicidad