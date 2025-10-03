En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Llega a Miami un crucero de Royal Caribbean con casi 100 infectados de norovirus

Llega a Miami un crucero de Royal Caribbean con casi 100 infectados de norovirus

Un brote de norovirus afectó a casi 100 personas en el crucero Serenade of the Seas, de Royal Caribbean, que atracó este jueves en Miami tras zarpar desde San Diego.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Llega a Miami un crucero de Royal Caribbean con casi 100 infectados de norovirus
El norovirus comúnmente recibe otros nombres, como gastroenteritis viral de acuerdo con el Departamento de Salud de Washington.
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad