Cuatro personas resultaron heridas tras "incidente" en el Aeropuerto de Dubái; terminal fue evacuada

El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) registró un incidente que deja al menos cuatro heridos y obligó a evacuar la terminal, según confirmaron fuentes oficiales. La situación se presenta en medio de un aumento de tensiones regionales en las últimas horas, mientras las autoridades despliegan protocolos de emergencia para controlar el impacto en una de las infraestructuras aéreas más concurridas del mundo.

De acuerdo con la información disponible, la terminal fue evacuada luego de que un dron presuntamente impactara de forma directa en las instalaciones. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de caos entre las personas que se encontraban en el lugar tras el incidente. Paralelamente, también circulan reportes que señalan que las autoridades de Dubái estarían cerrando todo el aeropuerto después de que un misil iraní impactara la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái, en un contexto marcado por la intensificación de ataques en la región durante las últimas horas.



La oficina de prensa del gobierno de Dubái confirmó los daños y el número de lesionados mediante un comunicado oficial. “Los Aeropuertos de Dubái confirman que un muelle de embarque en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente controlado. Los equipos de respuesta de emergencia fueron desplegados de inmediato y están gestionando la situación en coordinación con las autoridades pertinentes. Cuatro empleados sufrieron lesiones y recibieron atención médica inmediata. Debido a los planes de contingencia ya en vigor, la mayoría de las terminales habían sido previamente evacuadas de pasajeros. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, indicó la entidad.

#LOÚLTIMO | Cuatro heridos tras "incidente” en aeropuerto de Dubái. Según señalaron fuentes oficiales, las diferentes terminales “fueron evacuadas previamente”, por lo que no se encontraban pasajeros en el lugar.



El episodio en el aeropuerto se produce en paralelo a otra emergencia registrada en Dubái el sábado 28 de febrero, cuando se reportó un ataque que afectó a un hotel de lujo en Palm Jumeirah. El humo se elevó sobre esta zona turística mientras bengalas cruzaban el cielo nocturno, luego de que ataques de represalia de Irán fueran interceptados.



En Palm, es uno de los complejos turísticos más exclusivos del emirato, las explosiones sacudieron edificios y alcanzaron el hotel de lujo, lo que generó pánico entre los residentes, quienes corrían a refugiarse mientras misiles e interceptores surcaban el cielo.



Ante la situación el hotel se pronunció en sus redes sociales: "Estamos al tanto de que ocurrió un incidente en las inmediaciones de Fairmont The Palm en medio de la situación regional más amplia, habiéndose reportado escombros en un estacionamiento cercano", también afirmó que están monitoreando la situación mientras que mantienen las operaciones.

Las autoridades de Dubái mantienen el monitoreo de la situación tanto en el aeropuerto como en otras zonas afectadas, mientras se espera la entrega de nuevas actualizaciones oficiales sobre el estado de las operaciones y las medidas adoptadas tras el incidente.

