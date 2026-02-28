¿Qué se sabe del líder supremo de Irán? Hay versiones encontradas sobre situación de Alí Jamenei

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales" que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado. (Lea también: ¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan a Irán? Cronología para entender el conflicto)



"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán". Imágenes de satélite, que han sido verificadas por la BBC, confirman dicho ataque.

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.



Además, instó a la población iraní para que "aproveche esta oportunidad" y se movilice contra el régimen. "Salgan a las calles para completar la tarea: derroquen el régimen de los horrores que les hace la vida imposible", expresó Netanyahu. "Su sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelaban ha llegado", afirmó.



Entretanto, el presidente Donald Trump dijo al medio NBC que "tenemos la sensación" de que informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos".



Alí Jamenei sigue vivo, según medios iraníes

"Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Alí Jamenei, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim. La agencia Fars citó al medio proiraní libanés Al Mayadeen al difundir una información similar.

Sin embargo, desde la operación militar, la máxima autoridad iraní que ha aparecido en las televisiones del país ha sido el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, quien denunció en la televisión estatal que Estados Unidos ha roto sus compromisos. (Lea también: Así reacciona el mundo al ataque de EE. UU. e Israel contra Irán: ONU hace reunión de urgencia)

Los medios iraníes sí han difundido informaciones sobre el buen estado de sus líderes y han asegurado que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, se encuentran bien, entre otros.

Más tarde, el presidente emitió un comunicado en el que condenó “el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas” contra un colegio femenino de la sureña ciudad de Minab.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, sí apareció en la cadena estadounidense NBC News para afirmar que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, sigue vivo "hasta donde yo sé".

Araqchí sí informó de que dos comandantes militares murieron en los bombardeos, pero señaló que altos cargos del Gobierno sobrevivieron. (Lea también: Según Media Luna Roja, más de 200 personas han muerto en Irán por ataques de EE. UU. e Israel)

Durante la guerra de los doce días de junio, Israel mató a al menos una treintena de altos cargos militares iraníes en las primeras del conflicto.

