¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan a Irán? Cronología para entender el conflicto

Han sido múltiples los intentos fallidos para encontrar una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán. En 2015, EE. UU. y otros países firmaron un acuerdo con Irán para evitar su proliferación nuclear. En 2018 Donald Trump lo deshizo en su primer mandato y desde ese momento han venido ocurriendo múltiples movimientos. Noticias Caracol le comparte un recuento de ellos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Operación "Martillo de medianoche" contra Irán

Cambiar el régimen iraní y luchar contra el aumento de la fabricación de armas nucleares se ha convertido en una prioridad para Donald Trump. Han pasado 8 meses desde su último ataque en contra del país persa. El 22 de junio de 2025 Estados Unidos lanzó su denominada operación "Martillo de medianoche" tras semanas de tensiones. Bombarderos y submarinos apuntaron contra una planta, una instalación y un laboratorio para el desarrollo de armas nucleares.

En su momento, el presidente estadounidense celebró su ofensiva: "Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas".



Fueron utilizados 30 misiles Tomahawk y una docena de bombas antibúnker lanzados desde bombarderos B2, una de las herramientas más preciadas y tecnológicas de Estados Unidos. Irán respondió atacando a Israel, dos países históricamente enemigos; también lanzó bombardeos contra Qatar pero rápidamente se alcanzó un alto al fuego e Irán bajó su tono. El alcance nuclear iraní parecía estar controlado, así lo aseguraban desde Estados Unidos. Además las imágenes satelitales daban cuenta de la destrucción en las instalaciones, aunque Irán suspendió su cooperación con el organismo de energía atómica de la ONU prohibiendo cualquier inspección internacional en temas nucleares.



¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan a Irán?

Durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu denunció que Irán no se iba a detener con el desarrollo de su arsenal nuclear: "Es el mapa de una maldición. Es el mapa de un arco de terror que Irán ha creado e impuesto desde el océano Índico hasta el Mediterráneo".



Irán, conocido como el gigante persa, es de suma importancia para todo Medio Oriente. Tiene 92 millones de habitantes, casi el doble de la población colombiana. Trump lleva meses buscando la vía diplomática, incluso envió a una delegación a Suiza para negociar con las autoridades iraníes, pero durante la madrugada de este jueves, 26 de febrero, los funcionarios terminaron los diálogos sin ningún resultado.

Publicidad

Trump reaccionó: "Llevamos 47 años jugando con ellos y eso es mucho tiempo. Nos han estado machacando las piernas, la cara, los brazos. Han estado atacando barcos uno a uno; cada mes sale algo nuevo. No se puede aguantar mucho. No estamos contentos con la negociación, no quieren decir las palabras clave: no vamos a tener un arma nuclear".

Mientras tanto en Irán, el ambiente se ha tornado tensionante durante las últimas semanas. Desde el 28 de diciembre de 2025 la población iraní se rebeló en contra del régimen durante algunas semanas. Pedían un cambio, un movimiento que tuvo eco en múltiples países del mundo. Por su parte Trump ha llamado al pueblo iraní a levantarse en contra del régimen de Ali Jamenei, un líder religioso que tiene la última palabra en las decisiones del Estado así como una meta clara desde que llegó al poder en 1989: la destrucción de Estados Unidos.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL