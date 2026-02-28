Autoridades iraníes dicen que el estrecho de Ormuz “ya no es seguro” y piden no transitarlo

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, punto vital del tráfico petrolero y comercial en la región, ya no es seguro. En este sentido, lanzó una advertencia formal a todos los cargueros y petroleros que transitan por la zona para que lo eviten, lo que de llevarse a cabo significaría la interrupción del tráfico de la quinta parte del petróleo que se produce en el mundo. (Lea también: Según Media Luna Roja, más de 200 personas han muerto en Irán por ataques de EE. UU. e Israel)



"Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento", indicó la agencia de prensa Tasnim.

"Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado", agregó.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".



Por su parte, el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una recomendación para que los buques

comerciales eviten navegar por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo. (Lea también: ¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan a Irán? Cronología para entender el conflicto)



"El 28 de febrero comenzó una importante actividad militar en las zonas geográficas mencionadas anteriormente. Se recomienda a los buques mantenerse alejados de esta zona en la medida de lo posible", apuntó la Administración Marítima en una alerta que estará vigente hasta el 7 de marzo.



¿Está oficialmente cerrado el estrecho de Ormuz?

Pese a estos avisos de una y otra parte, el estrecho no está oficialmente cerrado, según aclaró el Organismo Británico de Comercio Marítimo (UKMTO). El organismo, que monitorea la actividad comercial en los océanos, reconoció que ha habido numerosos barcos que transitan por el golfo Pérsico y que hoy han enviado señales de radiofrecuencia VHF asegurando que ese estrecho vital (que separa Irán por el norte y Emiratos Árabes Unidos por el sur) estaba cerrado.

"Esos informes no han podido ser confirmados independientemente", dijo el UKMTO, que añadió que los mensajes que se envían por canales VHF "no son legalmente vinculantes y no constituyen ninguna restricción de navegación según la ley internacional".

Los países en conflicto y sus fuerzas militares pueden declarar unilateralmente zonas de exclusión marítima para reducir los riesgos, "pero esto no está pensado para impedir la navegación mercante o neutral, y los navíos siguen siendo libres para navegar en las aguas internacionales", concluyó.

El comunicado de UKMTO concluye pidiendo prudencia a los navegantes con medidas básicas como tomar distancia de buques militares, reportar actividades sospechosas (incluyendo electrónicas), tener abiertas las líneas de comunicación con el organismo y obedecer a las señales de alto cuando las reciban. (Lea también: Así reacciona el mundo al ataque de EE. UU. e Israel contra Irán: ONU hace reunión de urgencia)

