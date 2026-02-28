En pleno vivo, analista israelí abandona entrevista porque suena alarma de misil: “Tengo que irme”

El analista internacional Meir Javedanfar tuvo que cortar una entrevista en vivo para ir al refugio tras escuchar la alarma en Tel Aviv, Israel, que advertía del peligro por un ataque de Irán, que ha respondido a la ofensiva que lanzó el país judío y Estados Unidos este sábado 28 de febrero.



El experto dialogaba con Noticias Caracol sobre lo que significaría para Irán la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, que de acuerdo con el presidente Donald Trump “no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Javedanfar aseguró que el ayatolá, durante los casi 37 años de su régimen, “estaba llamando para eliminación del Estado de Israel y apoyó a grupos que mataron israelíes alrededor del mundo”.

“Tenía la última palabra y la palabra más importante sobre todas las decisiones importantes en el país, sobre la defensa y economía del país, sobre lo que pasaba políticamente en Irán, quién puede participar en las elecciones, quién puede ser candidato, a veces quién gana las elecciones. Era un dictador y lo que pasó es que el pueblo iraní intentó a reformar las políticas de él muchas veces yendo a las elecciones, escogiendo presidentes reformistas, pero cada vez que había un presidente reformista, el líder supremo no dejó a él que reforme el sistema político de Irán”, señaló.



“El punto más bajo de la historia del liderazgo de Jamenei fue el 7 y 8 de enero de este año durante las manifestaciones, cuando sus fuerzas mataron entre 10.000 hasta 30.000 iraníes”, añadió. (Lea también: ¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan a Irán? Cronología para entender el conflicto)



Sobre su muerte, que aún no ha sido confirmada por el régimen, dijo que lo que “puedo escuchar de la gente que está hablando con su familia en Irán, desde Europa, y sobre lo que puedo ver desde los iraníes, hay muchísima alegría, porque Jamenei mató cientos de miles de iraníes torturando gente en cárceles, violando mujeres que estuvieron encarceladas en Irán, violando hombres, torturas horribles”.

Publicidad

Agregó que tras la masacre de enero, había “muchos iraníes que querían que los países extranjeros atacaran a Irán y ataquen a Alí Jamenei especialmente. Por tanto, esto yo creo que ahora va a dar más autoconfianza a los grupos adentro de Irán que quieren hacer otro levantamiento contra el régimen iraní y tenemos que esperar para ver qué pasaría en los próximos días”.



“Tengo que bajarme al refugio”

El analista estaba hablando sobre los momentos de tensión que viven al tener que resguardar de los ataques de misiles.

Según él, “a cada hora hay un ataque aquí, estamos bajando al búnker, pero ya estamos acostumbrados desde el 7 de octubre, hemos tenido muchas guerras aquí contra ataques de los iraníes, ataques del Hamás y otros. Entonces estamos acostumbrados, es difícil, pero sabemos que esta va a ser la última lucha porque el régimen iraní era responsable de ayudar a todos los grupos que atacaron a Israel que atacó durante el 7 de octubre. Hemos tenido que bajar a los refugios muchas veces, es difícil, especialmente con los niños, pero no hay otra opción”.

Publicidad

Insistió en que la situación “ha sido muy difícil, pero es nuestra patria. Tenemos que luchar para nuestra patria. Solamente tenemos un país y no queda otra opción. Mucha gente no está de acuerdo con las políticas del primer ministro (Benjamín) Netanyahu, pero estamos luchando para nuestra patria, entonces hay que hacerlo”.

Sobre entrar a los búnkeres, reconoció que “es difícil, especialmente para los niños, pero les hablamos de que esto va a pasar”.

“Ellos juegan con sus amigos, tienen programas para los niños, intentan seguir estudiando por Zoom, hay escuelas por Zoom y también recibimos instrucciones de qué hacer…”, y ahí detuvo su conversación, informando que “hay una alarma, perdona, pero tengo que irme porque está sonando otra alarma aquí y según las instrucciones del ejército israelí, tengo que bajarme al refugio”.

Así concluyó la entrevista del analista de Israel donde, según el gobierno, “una mujer de unos 40 años con heridas graves” y más de 20 resultaron heridas por los ataques a Tel Aviv. (Lea también: Autoridades iraníes dicen que el estrecho de Ormuz “ya no es seguro” y piden no transitarlo)

Publicidad

NOTICIAS CARACOL