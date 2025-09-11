Leones atacaron a trabajador de zoológico frente a turistas: el ataque quedó en video

Los turistas que se encontraban en el zoológico Safari World de Bangkok, Tailandia, quedaron aterrados al ver el ataque de un grupo de leones a uno de los trabajadores del lugar. Frente a decenas de turistas, que no pudieron hacer nada por salvar al hombre, una manada de leones se lanzó contra un trabajador y terminó con su vida.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Lo que se sabe es que la víctima del ataque de los felinos salvajes era Jian Rangkharasamee, un hombre de 58 años que se desempeñaba como cuidador de animales en Safari World. Este lugar es uno de los zoológicos al aire libre más grandes de Asia, lo que lo hace un atractivo turístico casi que obligado a quienes pasan por Tailandia.

Como todos los días, Rangkharasamee desempeñaba sus trabajos en el zoológico, mientras decenas de turistas recorrían el lugar y disfrutaban de la experiencia que ofrece este espacio en el que, los animales salvajes están al aire libre. Sobre las 11:00 de la mañana del miércoles 10 de septiembre, el hombre se bajó de su vehículo en un punto del recorrido y fue atacado por una manada de leones.

Según revelaron testigos a la emisora local Thairath, el hombre de 58 años se encontraba trabajando en el parque cuando sigilosamente un león lo atacó por la espalda. En ese momento, otros felinos también llegaron al lugar y se unieron al ataque, dejaron al sujeto tirado en el piso. Turistas que estaban cerca quedaron bastante asustados y vieron cómo, durante cerca de 15 minutos, los leones atacaron al hombre.



Advertencia: las imágenes del video pueden herir sensibilidades.

Algunos turistas, en medio de su estado de pánico, lograron tocar las bocinas de alarma y gritar para alertar a otros trabajadores del zoológico, pero finalmente nadie pudo hacer nada por el trabajador. Aunque después de un rato lograron alejar a los felinos y llevar al trabajador a un centro médico, murió a causa de las fuertes heridas que le causaron los animales.



Las investigaciones avanzan

Tras la tragedia, las autoridades buscan aclarar lo ocurrido en el famoso zoológico. Lo que llama la atención es que Jian Rangkharasamee no era ningún novato y que, en más de 30 años de operación del Safari World, nunca se había registrado un incidente de este tipo. En el zoológico tienen la presencia de 32 leones, de los que se cree que 6 o 7 atacaron al trabajador.

Sadudee Punpugdee, director de protección de la vida silvestre del Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, detalló a la prensa que la labor del hombre era alimentar a los leones, labor que realizaba a diario sin inconvenientes. Según el DailyMail están estudiando si, posiblemente, el hombre violó los protocolos de seguridad al salir de su carro en las zonas salvajes del safari.

Por su parte, el coronel Niruchpol Yothamat, superintendente de la comisaría local, detalló que los leones rápidamente fueron encerrados tras el ataque. Desde Bangkok Safari World se aclaró que los 32 leones cuentan con licencia y que se reforzarán las medidas de seguridad con los mismos. El zoológico ahora está cerrado al público mientras avanza la investigación.

Ante esta situación que causa revuelo a nivel mundial, también se pronunció la ONG Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA). La organización sugirió a Safari World debería reubicar a los leones en un santuario, señalando que la vida en los zoológicos reprimer los instintos naturales de los animales. "Es hora de dejar de tratar a los animales como exhibiciones y reconocer que merecen libertad y respeto", señaló Jason Baker, vicepresidente de PETA.

