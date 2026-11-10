Dejó a su hija durmiendo en la calle para que le guardara puesto en fila y comprar cartas Pokemón

Un hombre en Estados Unidos fue capturado después de haber dejado a su hija de seis años sola, durmiendo fuera de un establecimiento comercial, para que le guardara un puesto en la fila para comprar una colección de cartas de Pokémon que él quería. El ciudadano de 35 años, identificado como John-Michael Dooley, enfrenta un cargo por conducta ilícita contra un menor y se encuentra detenido en un centro de Carolina del Sur.



La menor de seis años fue dejada a su suerte frente a una tienda Target con una manta y una almohada para dormir a la intemperie en el barrio West Ashley, de la ciudad de Charleston (estado de Carolina del Sur). Era de madrugada y, según la Policía, varios clientes se congregaron frente a la tienda desde la noche, a la espera de una nueva colección de cartas de la franquicia Pokémon. Y allí estaba la pequeña, que se quedó sola durante una hora. (Más noticias del mundo: Capturan a 'R2', capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, vinculado al asesinato de Valeria Márquez)

El llamado a la Policía provino de varios clientes, quienes se percataron con preocupación de la situación en la que fue dejada la niña. El aviso hablaba de una menor que fue dejada sin supervisión frente a la reconocida tienda estadounidense. Según los testigos, la niña fue dejada dormida por su papá poco después de la 1:00 a. m. El hombre no regresó durante una hora entera, lo que aumentó la preocupación entre los presentes. Cuando Dooley finalmente llegó nuevamente a la tienda, los testigos lo identificaron como el padre de la niña y la Policía lo arrestó.

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En el interrogatorio, Dooley admitió que dejó a su hija sin supervisión para que mantuviera su puesto en la fila mientras él regresaba a su casa. El padre le dijo a la Policía que no quería perder la oportunidad de comprar las tarjetas Pokémon. Por fortuna, la niña resultó ilesa. Las autoridades decidieron ponerla bajo la custodia del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur. Dooley, por su parte, fue imputado por el cargo de conducta ilícita contra un menor de edad y está detenido en la cárcel de Al Cannon.

María Paula Rodríguez Rozo

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