Papa León XIV se reunió en Argentina con cinco víctimas de abuso en la Iglesia

El papa León XIV se reunió este lunes 9 de noviembre, en la nunciatura en Buenos Aires durante más de una hora con cinco víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas de Argentina, informó el Vaticano. "El papa habló individualmente con cada una de ellas, escuchó sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y las propuestas para consolidar los caminos de sanación en la Iglesia. Al término, al despedirse de todos juntos, les impartió su bendición y les agradeció el encuentro y el testimonio de fe", añadió la nota. (Lea también: Papa León XIV reúne a 2,5 millones de fieles en Buenos Aires: fue su misa más multitudinaria)



A ellos, se explicó, "y a través de ellos a las demás víctimas con las que no ha sido posible reunirse, el papa les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia".

El Vaticano especificó que las víctimas que fueron recibidas por el papa fueron elegidas por la Iglesia local como ya ocurrió en otros viajes apostólicos de León XIV.



“Queremos que el papa nos escuche”

Han sido muchos los grupos y personas que han lamentado no ser consideradas para esta reunión, como un grupo de exnumerarias auxiliares que denunció al Opus Dei en Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre.

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“Le pedimos al papa León XIV que nos reciba”, “queremos justicia” y “queremos que el papa nos escuche” son algunos de los mensajes que transmitieron unas 15 mujeres en un video difundido en las redes sociales de la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA, por sus siglas en inglés). El organismo denunció que no se informó de qué casos se trata ni con qué criterio se las eligió para hablar con el obispo de Roma. "Nuestro reclamo es con un mecanismo que dejó en manos de la jerarquía eclesiástica argentina la decisión de a quién escucha el Papa. Esa jerarquía es justamente la institución cuya respuesta frente a los abusos está en discusión", señaló Sergio Salinas Giordano, abogado y director de ECA Global.



Cerca de 25 menores sordos e hipoacúsicos sufrieron abusos en el Instituto Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo (provincia de Mendoza, oeste de Argentina), entre 2005 y 2016. La institución fue clausurada en 2018 y en 2019 la justicia condenó a los principales responsables: los sacerdotes Nicola Corradi, sentenciado a 42 años de prisión y fallecido posteriormente, y Horacio Corbacho, condenado a 45 años. También recibieron penas el jardinero Armando Gómez, de 18 años, y el exmonaguillo Jorge Bordón, de 10.



En 2026, la justicia condenó a 20 años de prisión a la exmonja japonesa Kumiko Kosaka por siete hechos de abuso sexual contra niñas y niños sordos: cuatro como autora y tres como partícipe necesaria.

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El reclamo de ECA también incluye a las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei por trata de personas y reducción a la servidumbre. Las denunciantes sostienen que fueron captadas durante la infancia o adolescencia con promesas de educación y alojamiento y que luego fueron sometidas a tareas domésticas sin remuneración. El Opus Dei niega las acusaciones y afirma que se trata de "un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las personas que denuncian".

"Dejarlas afuera, después de años de lucha y de la expectativa que generó esta visita, las revictimiza. Son víctimas tremendamente vulnerables que ya conocen de sobra lo que es no ser escuchadas por la Iglesia", sostuvo Salinas Giordano.

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En octubre de 2025, León XIV recibió en el Vaticano a la conducción de ECA en la primera audiencia papal a una organización que lucha contra el abuso eclesiástico.

Según anticipó en su comunicado de este lunes, ECA se dirigirá a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y directamente al papa para pedir que se informe quién seleccionó a las víctimas y con qué criterio. También reiterará el pedido de que reciba a las víctimas del caso Próvolo y a las mujeres del caso Opus Dei.

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Normalmente, la iglesia no difunde el nombre de las personas con las que se reunió el papa si ellas no quieren, como ocurrió durante el viaje en España. Mientras que la Iglesia francesa facilitó el nombre e incluso organizó una rueda de prensa para que pudieran relatar la reunión con el pontífice. (Lea también: Papa León XIV habla por primera vez en Argentina y pide a Milei gobernar "con prudencia")

*AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL