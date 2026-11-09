FBI investiga muerte sospechosa de un pasajero en crucero de lujo por el Caribe

Lo que prometía ser una travesía de ensueño por las aguas del Caribe se transformó de manera repentina en el escenario de una investigación criminal federal. La oficina del FBI en Houston ha puesto en marcha un operativo de investigación tras registrarse el fallecimiento de un pasajero en circunstancias sospechosas a bordo del MSC Seascape, uno de los cruceros de lujo más grandes del mundo. El incidente obligó al imponente buque a dar la vuelta y regresar de emergencia al puerto de Galveston apenas unas horas después de haber iniciado su recorrido.



¿Qué fue lo que ocurrió a bordo del crucero?

El MSC Seascape inició su travesía en la tarde del domingo 8 de noviembre de 2026, zarpando desde el puerto de Galveston, Texas, con destino a diversos puntos turísticos de la región caribeña dentro de un itinerario planificado de siete noches. Sin embargo, la calma del viaje se interrumpió abruptamente durante las primeras horas de navegación.

En la mañana del lunes 9 de noviembre de 2026, la tripulación notificó a las autoridades terrestres sobre un "incidente con un pasajero". La gravedad de lo sucedido llevó a las fuerzas de seguridad federales a ordenar el retorno inmediato de la embarcación hacia el puerto de origen, donde se desplegó un intenso operativo de seguridad. A través de redes sociales, diversos viajeros compartieron imágenes y testimonios que daban cuenta de la llegada masiva de patrullas y vehículos de emergencia al muelle terminal.

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La investigación ha quedado bajo el control de las autoridades federales de los Estados Unidos. Al tratarse de un incidente ocurrido en aguas internacionales o territorio marítimo bajo su jurisdicción, el FBI actúa como la principal agencia federal facultada para investigar posibles delitos en altamar. La investigación se desarrolla mediante un esfuerzo interagencial coordinado que incluye a la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard), el Departamento de Policía del Puerto de Galveston y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).



Hasta el momento, el proceso se encuentra en una etapa inicial de recolección de pruebas y mantenido bajo un estricto hermetismo institucional. Las autoridades no han revelado la identidad del pasajero fallecido, ni se ha confirmado la causa del deceso o las circunstancias exactas en que ocurrió la muerte. Aunque un hombre citado por algunos medios locales indicó que al regresar al puerto divisó a un individuo con esposas, las autoridades no han anunciado arrestos formales ni han confirmado oficialmente si dicha persona está vinculada con la investigación del posible homicidio.



A través de una tarjeta informativa oficial, el FBI de Houston enfatizó que, debido a que se trata de una indagatoria en desarrollo, no se proporcionarán mayores detalles por el momento. Cabe destacar que las indagatorias por homicidio en embarcaciones de recreo representan eventos sumamente inusuales en la industria.



¿Qué pasó con el crucero y sus pasajeros después del incidente?

Tras completar las primeras inspecciones y el desembarco de los involucrados en el muelle de Galveston, el navío recibió la autorización para continuar con sus operaciones turísticas. Un portavoz de la compañía naviera MSC Cruises confirmó que la empresa colaboró plenamente con los requerimientos de las autoridades federales y brindó asistencia directa a las personas afectadas por lo ocurrido. Una vez concluidas las diligencias preliminares en el puerto, el buque volvió a soltar amarras y reanudó su travesía la tarde del mismo lunes 9 de noviembre.

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El itinerario de navegación mantendrá sus paradas previstas en los puertos caribeños de Costa Maya y Cozumel en México, así como en Roatán, Honduras, antes de completar su viaje y regresar definitivamente a Texas el próximo 15 de noviembre de 2026.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co