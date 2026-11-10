Capturan a 'R2', capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, vinculado al asesinato de Valeria Márquez

Las autoridades en México detuvieron a un presunto líder criminal, identificado como 'R2', y a otras 19 personas tras un enfrentamiento armado en un restaurante de Zapopan, en el occidental estado de Jalisco, que dejó heridos al supuesto cabecilla delictivo y a un militar, informó este lunes el Gabinete de Seguridad. R2 es un cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado de estar presuntamente implicado en el asesinato de Valeria Márquez, la influencer que fue baleada durante una transmisión en vivo que hacía desde su salón de belleza.



El nombre real de R2 es Rafael Álvarez Ayala y también es conocido en el mundo criminal con el alias de “El Barbas”. El cabecilla es hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", quien fue detenido en julio de 2026. Tras la captura de su hermano, Rafael asumió el liderazgo principal de "Los Rs".

El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades federales y la Fiscalía del vecino estado de Michoacán, se desarrolló después de que labores de inteligencia permitieran localizar a integrantes de la delincuencia organizada en un establecimiento de Zapopán, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Según el comunicado oficial, los presuntos delincuentes dispararon contra los agentes navales cuando estos se aproximaban al restaurante para ejecutar una orden de localización y presentación, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

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Durante el enfrentamiento resultó herido 'R2', señalado por las autoridades como líder de una célula delictiva y uno de los principales generadores de violencia en la región. El sospechoso recibió atención de paramédicos en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital bajo custodia, en calidad de detenido por delitos relacionados con delincuencia organizada y homicidio. En la operación también fueron arrestadas otras 19 personas, que quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.



Caso de Valeria Márquez, influencer asesinada en vivo

Valeria estaba emitiendo en vivo desde su salón de belleza el 13 de mayo de 2025 cuando unos criminales llegaron y le dispararon. Al parecer, quien ordenó el ataque fue alias R1, líder de una célula del CJNG identificado por el nombre de Ramón Álvarez Ayala. Él no solo habría ordenado el ataque, sino que también habría participado materialmente en el mismo. Según informaciones, la orden estuvo motivada por una relación sentimental que tuvo el hijo de R1 con Márquez. El hombre, después de terminar el vínculo, le habría pedido a su padre asesinar a la influencer. Las autoridades ahora vinculan a R2 con el crimen de Valeria Márquez y con el atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



Jalisco y Michoacán, estados vecinos del occidente mexicano, figuran entre las regiones afectadas por la presencia de organizaciones delictivas que disputan el control de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico y la extorsión. En ambos estados tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, aunque las autoridades no han vinculado expresamente a 'R2' con ese grupo en la información difundida sobre el operativo. La detención ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la violencia del crimen organizado mediante operaciones de inteligencia y acciones coordinadas entre las fuerzas federales y las fiscalías estatales.

María Paula Rodríguez Rozo

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Con información de EFE*