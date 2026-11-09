Corte Suprema de EE. UU. autoriza a Gobierno Trump reanudar construcción de muro fronterizo en Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump continuar con la construcción de un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, incluido el parque nacional Big Bend. La Administración del presidente de Estados Unidos había realizado la solicitud desde el pasado 22 de octubre para reanudar la obra en un territorio que abarca unos 800 kilómetros de la frontera con México.



¿Por qué se reanuda construcción de muro fronterizo en EE. UU.?

El máximo tribunal, mediante un auto sin firma, desautorizó una orden judicial de un tribunal federal de distrito que había impedido al gobierno reiniciar su proyecto de barrera fronteriza en la región de Big Bend. La Corte Suprema dijo que la orden judicial del tribunal inferior "impide al gobierno avanzar en sus 'objetivos apremiantes' en materia de seguridad e integridad fronteriza".

Con esta decisión, argumentada en cinco páginas, se podrá reanudar la construcción del muro y la instalación de equipos de vigilancia en esta parte de la frontera con México, frenadas por una corte de un distrito de Texas. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de Trump, mandatario que ha prometido durante años la consolidación de esta obra.

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"El interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes”, sentenció el Supremo.



La decisión del Gobierno de levantar un muro en esta región provocó una oleada de críticas de grupos ambientalistas y residentes de la zona, quienes presentaron la demanda inicial para detener el proyecto. Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril y alegaron que el Gobierno de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas.

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El Departamento de Seguridad Nacional planea construir barreras fronterizas, caminos de patrulla, iluminación y tecnología de detección dentro y alrededor del Parque Nacional Big Bend, conocido por sus vistas espectaculares y su rica biodiversidad, que incluye cientos de especies de aves, linces y osos negros.

En agosto, las excavadoras comenzaron a trabajar en las tierras públicas que combinan ecosistemas de desierto, río y montaña y albergan el famoso Cañón de Santa Elena, antes de que el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, anunciara una pausa tras la feroz oposición local.

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El parque nacional Big Bend tiene más de 324.000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos. El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda contra el muro, rechazó de inmediato la decisión.

“El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos”, dijo Laiken Jordahl, activista del Centro, en un comunicado. “(Los jueces) están dando el visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas y a que nos roben a todos un gran río estadounidense”, agregó.

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También se ha detallado que el sector de Big Bend, que abarca 832 kilómetros de la frontera, es uno en el que menos cruces irregulares registran. En 2025 concentró apenas el 1,3 % de las detenciones en la frontera.

*con información de EFE y AFP