"Dejó de respirar": duro testimonio de niño que vio morir a su madre tras tragedia en Venezuela

El panorama en Venezuela tras el reciente desastre natural es calificado como desalentador por los equipos de emergencia y los habitantes locales. En medio de la tragedia y el colapso de las infraestructuras, la historia de Mateo, un niño de apenas siete años, ha captado la atención internacional tras la difusión de un video que documenta su rescate entre los escombros.

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El menor, quien sobrevivió al impacto inicial del sismo, se ha convertido en el rostro de una tragedia que afecta a numerosas familias colombo-venezolanas en la región fronteriza.

El crudo relato de Mateo entre los escombros

Mateo fue localizado y atendido por rescatistas en una zona severamente afectada por el sismo. Mientras recibía los primeros auxilios y era evaluado por el personal médico, el niño pronunció una frase que describe la magnitud de su pérdida personal y que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. Al ser consultado sobre su situación y la de su familia, el menor respondió sobre el estado de su madre: "Dejó dejó de respirar ayer a las 7:30".



Esta declaración ha generado una profunda tristeza tanto en los equipos de socorro como en la opinión pública. A pesar de la dureza de su testimonio, el reporte médico inicial indica que Mateo se encuentra fuera de peligro. El niño de 7 años no presentó lesiones de alta gravedad y ya ha recibido la atención necesaria por parte de los profesionales de la salud en el lugar

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No obstante, el estado emocional del menor es delicado, ya que, según informaron fuentes cercanas, pregunta de manera recurrente por su madre.

La búsqueda de Mayra: una carrera contra el tiempo

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La madre de Mateo ha sido identificada como Mayra, una mujer que, según el testimonio de sus familiares, aún permanece bajo los restos de la edificación que colapsó. La familia de la víctima es de origen colombo-venezolano, con parientes que siguen de cerca las labores de rescate desde diversas ciudades de Colombia, incluyendo Cúcuta, Neiva y sectores del departamento de Cundinamarca.

Diana, tía del menor y hermana de la desaparecida, ha asumido la vocería de la familia en este momento crítico. Su principal preocupación radica en la incertidumbre sobre el estado actual de Mayra, ya que el tiempo transcurrido desde el incidente aumenta el riesgo para su integridad.

La familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida, pero enfatiza que las horas posteriores al desastre son vitales para cualquier posibilidad de éxito.

Obstáculos logísticos y colapso de vías

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El proceso de búsqueda y rescate enfrenta severas dificultades debido al estado de la infraestructura vial en la zona del desastre. Diana ha expresado la frustración de la familia ante la imposibilidad de llegar al sitio exacto donde se encuentra Mayra.

Según su relato, el acceso es extremadamente limitado: "Mira, aún se se encuentra hacer los escombros y y necesitamos, por lo menos ni siquiera hemos podido trasladarnos hasta allá allá porque en las vidas las vías están colapsadas, no hay tráfico, no se puede pasar solamente personal autorizado, algunas motos que logran pasar, pero necesitamos por favor que nos ayuden a buscar a mi hermana", relató en Noticias Caracol.

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La tía del menor hizo un llamado urgente a las autoridades y a los grupos de rescatistas para que prioricen la localización de su hermana, advirtiendo sobre el tiempo que lleva atrapada: "Ella ya tiene mucho rato allí y no sabemos en qué estado se encuentre"

Por el momento, el tránsito en la región afectada sigue restringido casi exclusivamente a personal oficial y vehículos de emergencia, lo que dificulta que los familiares directos puedan participar o supervisar las labores en el terreno.

Clamor por apoyo humanitario en Venezuela

La situación de la familia colombo-venezolana refleja la crisis humanitaria que atraviesan muchas personas tras el terremoto. La urgencia de los parientes de Mateo es clara: necesitan recursos y personal especializado que pueda remover los escombros donde se presume que está Mayra. Diana reiteró su petición ante los medios de comunicación con un mensaje directo para los cuerpos de socorro: "De verdad, necesitamos, por favor, el apoyo en lo posible".

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Mientras las autoridades continúan con las labores de limpieza y búsqueda, el caso de Mateo sigue siendo una imagen sobre el impacto de esta tragedia. La comunidad internacional y los familiares en Colombia permanecen a la espera de noticias oficiales sobre la mujer, mientras el niño de 7 años continúa bajo observación médica y protección familiar.