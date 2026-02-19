Retiran compota del mercado por posible presencia de patulina: ¿qué efectos tiene la sustancia?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó sobre el retiro de un puré, también conocido como compota, debido a la posible presencia de una sustancia tóxica. El producto está enfocado en el público infantil, que podría resultar gravemente afectado en caso de consumo.

La FDA compartió la declaración de la empresa IF Copack LLC, que opera como Initiative Foods y que es la responsable del producto afectado. “En Initiative Foods, la seguridad de nuestros consumidores y sus familias es nuestra máxima prioridad. Estamos cooperando con la FDA para garantizar una revisión rigurosa y medidas de seguridad mejoradas en todos nuestros productos. Agradecemos a nuestros socios minoristas y clientes su comprensión y pronta respuesta en este asunto”, aseguró Don Ephgrave, director ejecutivo y presidente de la compañía.



La empresa retira del mercado un lote de puré de manzana, pera y plátano identificada con la marca “Tippy Toes” debido a niveles elevados de patulina , una sustacia tóxica natural producida por mohos. La FDA entregó un informe para tratar el retiro del producto y saber qué hacer en caso de tenerlo en casa.



Detalles de la compota retirada del mercado por posible presencia de patulina

De acuerdo con la alerta sanitaria emitida por la FDA, el producto de compota se distribuyó a nivel nacional en supermercados de todos los estados de Estados Unidos, con excepción de Alaska. Asimismo, la entidad indicó que es posible que se haya distribuido en los territorios estadounidenses de Guam y Puerto Rico.

"La fecha de caducidad se encuentra en la base de cada envase de plástico. El producto retirado tendrá la fecha 'BB 17/07/2026'. El envase también está marcado con el código 'INIA0120'", agregaron desde la entidad. (Le puede interesar: Alertan por carne de hamburguesa con posible presencia de plástico: retiro inmediato del mercado).



¿Qué es la patulina?

La patulina es una sustancia natural (denominada micotoxina) producida por mohos que pueden crecer en diversas frutas, según lo explicado por la FDA. "La exposición prolongada a la patulina por ingestión puede provocar diversas consecuencias adversas para la salud, como posible inmunosupresión, daño nervioso, dolor de cabeza, fiebre y náuseas", aseguró la entidad federal.

De acuerdo con la información disponible, a la fecha no se han reportado enfermedades ni lesiones por consumo o contacto con el producto de la alerta, el cual fue analizado en el marco del Estudio de Dieta Total de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Se "detectó niveles elevados de patulina, superiores a los habituales en estos productos. Initiative Foods colaboró con la FDA para identificar el lote que se retiraría debido a los posibles problemas de salud identificados en este aviso", añadieron.

Recomendaciones de la FDA con respecto a la compota retirada

Interrumpir el uso del producto y desecharlo inmediatamente o devolverlo al establecimiento de compra para obtener un reembolso.

Contactar a su profesional de la salud si surgen inquietudes sobre la salud después del consumo del producto.

Los propietarios de tiendas minoristas deben revisar el inventario y los estantes, retirar inmediatamente de la venta o distribución el lote afectado y catalogar el producto retirado.