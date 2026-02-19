Trump advierte a Irán que “pasarán cosas malas” si no hay acuerdo y da plazo para decidir si ataca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los "próximos diez días" si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo con Irán. Tenemos que alcanzar un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas", afirmó el presidente estadounidense en la reunión inaugural de la Junta de Paz, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza y resolver conflictos mundiales.

"Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días", afirmó. (Lea también: Trump amenaza a Irán con una “misión” como la de Venezuela si no se sienta “pronto” a negociar)



"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están realizando un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.



La amenaza de Israel a Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región. "Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar", aseveró el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí.



Durante su discurso, Netanyahu indicó que los enemigos de Israel en la región "se niegan a rendirse" y que se están reorganizando para desafiarle de nuevo.

Publicidad

"Le he dejado claro al presidente Trump los principios que, en opinión de Israel, deben guiar cualquier negociación con Irán", agregó en referencia al encuentro que mantuvieron ambos dirigentes la semana pasada en Washington.

Según ha filtrado la prensa local, Israel ha venido insistiendo a Estados Unidos que en las negociaciones con Irán le exija el fin de su programa nuclear, pero también el de misiles balísticos y que deje de financiar a grupos radicales de la región como Hamás (Gaza), Hizbulá (Líbano) o los hutíes del Yemén.

Publicidad

"¡No nos pongan a prueba ni pongan a prueba nuestra determinación, porque se encontrarán ante un pueblo unido y un ejército fuerte y victorioso!", advirtió por su parte el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu bombardeó el pasado mes de junio Irán en medio de las negociaciones que por entonces mantenía con Estados Unidos, una operación a la que también se sumó Washington, lo que desató una guerra de doce días entre ambos países.



Ejército de EE. UU. estaría listo para atacar

El Ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron este jueves la cadena CNN, CBS y el diario The New York Times.

Citando funcionarios estadounidenses no identificados, el diario The Wall Street Journal asegura que Trump ha sido informado sobre sus opciones militares, "todas ellas diseñadas para maximizar el daño", incluyendo una campaña para "matar a decenas de líderes políticos y militares iraníes, con el objetivo de derrocar al gobierno". (Lea también: Cuba debe aplicar “cambios muy drásticos pronto”, advierte Estados Unidos)

En este contexto de tensión internacional, Trump insistió en que "no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo".

Publicidad

El presidente alabó las gestiones que están realizando el enviado espacial de los Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner para alcanzar un acuerdo con Irán que evite cualquier intervención militar en el país. "Se están reuniendo y tienen una buena relación con los representantes de Irán.

Se están llevando a cabo buenas conversaciones", explicó Trump. Mientras tanto, dos representantes demócratas exigirán que sea el Congreso de Estados Unidos quien autorice cualquier intervención en Irán.

Publicidad

Estados Unidos ha aumentado sus fuerzas militares cerca de Irán con buques de guerra y aviones de combate y de reabastecimiento para estar preparado para atacar si Trump da la orden.

Irán inició esta semana por su parte maniobras militares en el Estrecho de Ormuz y políticos de ese país han amenazado con bloquear este punto de paso, una importante vía por la que transita alrededor de un 20% del volumen mundial de petróleo y gas natural licuado.

Las fuerzas armadas de Irán y de Rusia también realizan ejercicios militares conjuntos en la zona, en el mar de Omán, pero según Moscú estaban programados y no deberían ser motivo de alarma.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP