En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Descubren perros azules en Chernóbil: "No eran así la semana pasada"

Descubren perros azules en Chernóbil: "No eran así la semana pasada"

Una organización que alimenta a los perros que habitan en Chernóbil publicó imágenes y videos de los hallazgos que hicieron recientemente.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Perros azules en Chernóbil
Los perros identificados por la organización se ven saludables -
Fotos: @dogsofchernobyl

Publicidad

Publicidad

Publicidad