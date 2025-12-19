En vivo
MUNDO

La historia de Michelle Newton, secuestrada por su madre hace más de 40 años: así la encontraron

La mujer tenía solo 3 años cuando Debra Newton la alejó de su padre, quien al reencontrarse con su hija desparecida dijo: "Fue como verla cuando nació. Era como un ángel".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Imágenes tomadas de la Policía de Kentucky, redes sociales y CBS

