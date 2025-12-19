La historia de Michelle Newton, secuestrada por su madre hace más de 40 años: así la encontraron

En un giro que parece extraído de un guion cinematográfico, las autoridades de Estados Unidos han resuelto un misterio que permaneció oculto durante más de cuatro décadas. Según reportes de las cadenas CBS y ABC, Michelle Newton, una mujer que fue secuestrada cuando apenas era una niña de 3 años, fue localizada con vida tras haber vivido gran parte de su existencia bajo una identidad falsa y sin saber que su propia familia la buscaba desesperadamente.

Todo comenzó en la primavera de 1983 en Louisville, Kentucky. Debra Newton, madre de la pequeña Michelle (conocida cariñosamente como Shelley), informó a su esposo, Joseph Newton, que se mudaría a Georgia por un nuevo empleo. Sin embargo, lo que parecía un proyecto familiar se convirtió en una pesadilla. Tras una última llamada telefónica, la madre y la hija cortaron todo vínculo, desvaneciéndose sin dejar rastro.

A pesar de los esfuerzos iniciales de Joseph y las autoridades, el caso enfrentó décadas de estancamiento. En el año 2000, la justicia de Kentucky lo desestimó al no poder contactar al padre y, para 2005, el nombre de Michelle fue borrado de las bases de datos de niños desaparecidos debido a información inexacta. Parecía que el tiempo borraría definitivamente la huella de la pequeña que alguna vez sonrió a la cámara con un traje de marinero, fotografía usada para intentar hallarla. (Lea también: Kristin Cabot habla por primera vez de Andy Byron y el escándalo viral en concierto de Coldplay)



La pista clave y el arresto en Florida

La esperanza renació en 2016, cuando un familiar instó a los detectives a reabrir el expediente. Pero el golpe de gracia llegó a principios de 2025 gracias a una pista anónima recibida por Crime Stoppers en el condado de Marion, Florida. El informante identificó a una mujer de 66 años que usaba un nombre diferente (Sharon Nealy), pero que guardaba un parecido asombroso con las fotos de Debra Newton de 1983.



Para confirmar las sospechas, los investigadores utilizaron tecnología de punta. Realizaron una comparación de ADN entre la sospechosa y la hermana de Debra en Louisville. El resultado fue contundente: una coincidencia del 99,9%. El 24 de noviembre, las cámaras corporales de la Policía captaron el momento en que Debra fue arrestada en su domicilio, en medio de una confusión inicial donde ella y sus vecinos creyeron que se trataba de una broma. Las imágenes fueron reveladas recientemente.



"No eres quien crees que eres"

El impacto más profundo de esta noticia recae en Michelle Newton, quien ahora tiene 46 años. Según el coronel adjunto Steve Healey, ella vivió décadas totalmente ignorante de su situación. Fue la Policía quien le dio la noticia que cambió su realidad: "No eres quien crees que eres. Eres una persona desaparecida".

Tras descubrir su verdadera historia, Michelle se reunió con su padre, Joseph Newton, quien describió el reencuentro con una emoción desbordante: "Fue como verla cuando nació. Era como un ángel". Por su parte, Michelle ha manifestado su intención de apoyar a ambos padres en este proceso, buscando la sanación familiar por encima del conflicto legal.



Consecuencias legales

Actualmente, Debra Newton enfrenta cargos por un delito grave de interferencia con la custodia. Cabe resaltar que, en el estado de Kentucky, este tipo de delitos relacionados con el secuestro bajo custodia no prescriben, lo que permitió procesarla 42 años después. La madre se encuentra en libertad luego de que un familiar pagara su fianza y deberá comparecer ante la corte en enero de 2026.

El caso de Michelle Newton ha sido calificado por las autoridades como un suceso "único en la carrera policial".

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.