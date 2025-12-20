En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Archivos de Jeffrey Epstein: algunas víctimas celebran desclasificación y Clinton se defiende

La justicia estadounidense publicó una nueva tanda de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, financiero acusado de traficar, explotar y abusar sexualmente de menores de edad.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
El expresidente Bill Clinton aparece en diversas fotografías de los archivos de Jeffrey Epstein.
Mandel Ngan/AFP

