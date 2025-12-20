Familia subió a abuela fallecida en un vuelo internacional asegurando que dormía: "Estaba cansada"

Una familia británica ha sido acusada de embarcar a una anciana de 89 años fallecida en un avión que debía cubrir el trayecto entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en el sur de España, y el de Londres-Gatwick, en Inglaterra. El avión, de la compañía Easyjet, debía partir del aeródromo malagueño a las 11:15 a. m., hora local, del pasado jueves 18 de diciembre, pero finalmente despegó con 11 horas y 15 minutos de retraso.

¿Qué se sabe del caso?

Según adelantó el diario británico 'Daily Mail', la mujer de 89 años fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida, aseguraron testigos del incidente.

Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer y el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta y no despegar, añadió dicho periódico. Algunos pasajeros relataron cómo el cuerpo de la anciana fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos ocupados por la familia en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco familiares.



Afirmaron que al grupo solo se le había permitido subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que "simplemente estaba cansada", señaló la información del medio británico.



La empresa EasyJet declaró, según el medio británico The Mirror, que la pasajera fallecida recibió un certificado que confirmaba su aptitud para volar antes del viaje. Varios pasajeros del vuelo notaron que la mujer parecía no reaccionar. "Sé que no tiene gracia porque alguien murió de verdad, pero el personal de tierra de EasyJet permitió subir al avión a alguien que parecía completamente muerto y, curiosamente, justo cuando estábamos a punto de despegar, falleció", dijo Petra Boddington, una de las pasajeras

Boddington dijo que "a simple vista, parecía que ya estaba muerta, desplomada inconsciente en una silla de ruedas. Entonces, ¿por qué se le permitió subir al vuelo y luego interrumpir los planes de todos... solo para salvar la repatriación de la familia?".

