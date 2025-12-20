En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Familia subió a abuela fallecida en un vuelo internacional asegurando que dormía: "Estaba cansada"

Familia subió a abuela fallecida en un vuelo internacional asegurando que dormía: "Estaba cansada"

El hecho ocurrió el pasado jueves 18 de diciembre en un vuelo que iba a partir desde Málaga, en España, con destino a Londres, Inglaterra. La aeronave ya se encontraba en pista cuando la muerte de la mujer fue notificada.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Imagen de referencia.
Pexels

