EE. UU. sanciona a varios familiares de la esposa de Nicolás Maduro por corrupción

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y personas cercanas al entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Todo esto, según detallaron, como parte de sus esfuerzos por desmantelar una red de "narco-corrupción" que sostiene al Gobierno de Venezuela.



¿Quiénes son los familiares de Nicolás Maduro sancionados?

La medida, anunciada a través del Departamento del Tesoro, apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, que ya fue sancionado el pasado 11 de diciembre. Anteriormente el hombre fue detenido y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y luego liberado en un canje de prisioneros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ahora, Estados Unidos sancionó también a su madre, Eloisa Flores de Malpica; su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba; su hermana, Iriamni Malpica Flores; su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez; y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado. En su comunicación aseguraron que son "individuos que están apuntalando el narcoestado delincuente de Nicolás Maduro", según declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Además de Erik Malpica Flores, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores. Ambos hombres son conocidos como los "narcosobrinos", fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.



Sin embargo, en octubre de 2022, durante la anterior Administración de Joe Biden fueron indultados como parte de un intercambio con el Gobierno de Nicolás Maduro y regresaron a Venezuela. Lo que dice ahora Washington es que, desde allí, los hombres retomaron las actividades de narcotráfico en 2025.



En total, EE.UU. sancionó a siete individuos, acusándolos de ser responsables o cómplices en "transacciones corruptas" dentro del Gobierno de Venezuela o de programas o proyectos públicos. "No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales", añadió el funcionario.

Publicidad

Con esa medida, individuos o empresas en EE. UU. no podrán hacer transacciones con las personas sancionadas y, además, quedaron congelados los activos o propiedades que puedan tener en el país norteamericano.



¿Por qué se dan estas sanciones?

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de ser el jefe del presunto "cartel de los Soles", una organización vinculada, según la información de Washington, a las fuerzas armadas venezolanas para traficar con drogas o respaldar a los grupos del crimen organizado dentro y fuera del país.

Washington ha aumentado la recompensa para toda información que lleve a la captura de Maduro hasta 50 millones de dólares.

Publicidad

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado esta semana sus acciones en oposición al Gobierno de Maduro, al que califica de "narcodictadura". Este martes, Donald Trump ordenó la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por EE. UU., una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

De la misma forma, estas sanciones se suman a la creciente presencia militar de EE. UU. en el Caribe, incluyendo el bombardeo de más de 30 supuestas narcolanchas que salen de Venezuela o Colombia y que han dejado más de 100 muertos.

*Con información de EFE y AFP

NOTICIAS CARACOL