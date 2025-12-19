En vivo
MUNDO  / EE. UU. sanciona a varios familiares de la esposa de Nicolás Maduro por corrupción

EE. UU. sanciona a varios familiares de la esposa de Nicolás Maduro por corrupción

Siete personas cercanas al entorno de Nicolás Maduro recibieron sanciones por parte de Estados Unidos.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de dic, 2025
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro.
AFP

