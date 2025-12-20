Revelador dato sobre salud mental de Nick Reiner, sospechoso de asesinar a sus padres

Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia el domingo 14 de diciembre en un acaudalado barrio de Los Ángeles, informó NBC.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Revelan tratamiento médico de Nick Reiner por esquizofrenia

Tres fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron a la televisora que Nick Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres. El hijo del cineasta fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años y estaba siendo tratado con medicación, detallaron las fuentes a la unidad investigativa de NBC4, la filial en Los Ángeles de NBC.

Además, advirtieron que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción. Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre.



El viernes también se supo que la juez que supervisa el caso firmó una orden médica que podría estar relacionada con su estado de salud mental y el tratamiento que recibía, según NBC. Nick Riener fue detenido el domingo en la noche después de que una de sus hermanas encontrara a sus padres sin vida su casa en el barrio de Brentwood.



Lea: Evento con Rob Reiner que terminó mal: ¿qué pasó en fiesta con su hijo el día antes del crimen?

Publicidad

Cámaras de seguridad lo captaron momentos antes de su detención en una tienda de conveniencia, donde compró una bebida. Las imágenes también mostraron que no se opuso al arresto. Las investigaciones se centran en establecer los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen. Allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien.

El miércoles, Nick Reiner se presentó en una audiencia en la que se le imputaron tres cargos relacionados con la muerte de sus padres, que le podrían acarrear hasta la pena de muerte, según dijo Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles.

Publicidad

Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención. Una audiencia en el caso está pautada para el próximo 7 de enero, pero podría ser pospuesta. El joven se encuentra detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Los Ángeles, con vigilancia especial para prevenir un suicidio.

Vea: Sale a luz video de Nick Reiner minutos antes de ser capturado por el asesinato de sus padres



La causa de muerte revelada por autopsia

El cineasta estadounidense Rob Reiner y su mujer Michele fallecieron a causa de "múltiples heridas por objetos cortantes", concluyó el miércoles el informe del médico forense del condado de Los Ángeles. La autopsia determinó que la causa del deceso de la pareja, que fue encontrada sin vida en su casa en el acaudalo barrio de Brentwood, fue "homicidio", lo que sugiere que sus muertes fueron causadas por una tercera persona.

La pareja falleció el mismo día en el que se descubrieron los cuerpos tras la llamada a autoridades por parte de una de sus hijas, de acuerdo con los registros, que concluyeron que los cuerpos de Rob y Michele están listos para ser entregados a sus familiares.