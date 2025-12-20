En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelador dato sobre salud mental de Nick Reiner, sospechoso de asesinar a sus padres

Revelador dato sobre salud mental de Nick Reiner, sospechoso de asesinar a sus padres

El asesinato del director de cine Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, sacudió el mundo del entretenimiento. El caso estremeció aún más cuando se informó que el principal sospechoso de las muertes es Nick Reiner, uno de los hijos de la pareja.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Revelador dato sobre salud mental de Nick Reiner, sospechoso de asesinar a sus padres
Nick Reiner (der.) es señalado de asesinaro a sus padres, Rob y Michele Reiner.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad