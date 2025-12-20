EE. UU. incautó barco petrolero frente a costa de Venezuela tras advertencia de Trump, según Reuters

La agencia Reuters y varios medios estadounidenes han informado en últimas horas que el gobierno de Donald Trump, al parecer, interceptó otro barco petrolero frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales. La información habría sido confirmada por varios funcionarios cercanos al magnate, luego de que Trump advirtiera que Estados Unidos realizará un "bloqueo" a las embarcaciones con petróleo que entren o salgan de territorio venezolano.

Por su parte, ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando. La cadena NBC News, asimismo, dijo que el ejército estadounidense "está prestando apoyo" con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación.

Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación. Sin embargo, el gobierno de EE. UU. incautó la semana pasada un buque que había salido del país vecino y confiscó el crudo que este transportaba. Se trata del petrolero Skipper, que llevaba crudo venezolano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.



El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una "flota sombra" de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.



"Nos quitaron todo nuestro petróleo": Trump sobre Venezuela

Trump aseguró en su cuenta de Truth Social, el pasado 17 de diciembre, que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.



"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", añadió el mandatario estadounidense hace unos días, en declaraciones a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

En su mensaje, el magnate estadounidense agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".



¿Qué le respondió Maduro a Trump?

Tras la advertencia de Trump, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, señaló que continuará con "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país en consonancia con la declaración de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que más temprano indicó que los buques vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional".

A la declaración de PDVSA, siguió una cadena de reacciones de instituciones venezolanas -Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Tribunal Supremo-, que condenaron el bloqueo calificándolo de "robo", "temeraria" o "aberrante amenaza" y "atentado a la soberanía".

Maduro también sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarlo sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos y "sus graves implicaciones para la paz regional". Guterres, por su parte, reafirmó, durante la conversación con Maduro, la posición de la organización de que los Estados miembros deben "ejercer la moderación, reducir tensiones y preservar la estabilidad regional".

