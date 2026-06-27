Detienen a hombre señalado de acabar con la vida de una menor y ocultar el cuerpo en una maleta

La Policía de Tailandia detuvo a un australiano de 45 años de edad, acusado de quitarle la vida a una adolescente de 17 años y ocultar su cuerpo dentro de una maleta, según informaron las autoridades de Pattaya, la turística ciudad costera situada a dos horas de Bangkok.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un informe difundido en Facebook, la Policía de Pattaya explicó que el hombre fue arrestado a la 1:15 hora local de la mañana del sábado 27 de junio en el aeropuerto de Suvarnabhumi, el principal del país y que sirve a Bangkok, cuando intentaba comprar un billete de avión a Perth, Australia. El sospechoso ha negado su implicación en el presunto secuestro y asesinato de la menor de edad.

Un agente de policía, bajo condición de anonimato, le dijo a la agencia AFP que los investigadores estaban a la espera de los resultados de la autopsia y de "otras pruebas" del caso antes de presentar cargos, que podrían incluir secuestro de menores, asesinato, ocultación de cadáver y "secuestro de un menor con fines sexuales". (Lea también: Colombiano es llevado a juicio en Tailandia por presunto asesinato de un iraquí: esto se sabe)



Abandonó la maleta junto a las vías del tren

Las autoridades aseguran tener pruebas contundentes contra el australiano, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad de un condominio que lo muestran cuando entraba con la adolescente y, tiempo después, salía solo y "arrastrando una maleta grande", que luego transportó en la parte trasera de una motocicleta.



Siguiendo imágenes de otras cámaras de seguridad, indica el escrito, agentes de la Policía llegaron hasta una zona cercana al turístico Mercado Flotante de Pattaya, situado junto a las vías del tren, donde el hombre habría abandonado la maleta. "En el interior de la maleta encontraron el cuerpo de la víctima", subraya el reporte. Presentaba signos de violencia, según informó el sitio web local Pattaya News.



El australiano -a quien la Policía señala como responsable de "un brutal caso de asesinato y ocultamiento de cadáver"- ha sido puesto bajo custodia legal a la espera de que inicie su proceso judicial.

Publicidad

El asesinato premeditado en Tailandia es castigado hasta con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última sentencia no suele aplicarse o cumplirse en el país, que no ejecuta a ningún prisionero desde 2018.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia declaró a la cadena pública del país oceánico ABC que estaba prestando asistencia consular al detenido.

Publicidad

Australia es uno de los países a cuyos viajeros no se les requiere visado en Tailandia, una de las mayores potencias turísticas del mundo, lo que permitió a 98.410 ciudadanos visitar la nación del Sudeste Asiático en 2025, según datos oficiales de Camberra.

No obstante, el mes pasado, Tailandia redujo drásticamente la duración de las estancias sin visado para turistas tras una serie de detenciones de alto perfil de extranjeros por delitos de drogas, trata de personas con fines sexuales y por operar negocios sin licencia. (Lea también: Capturan a sospechoso del caso de Natalia Villalba: revelan pruebas que lo relacionarían)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP