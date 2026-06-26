Capturan a sospechoso del caso de Natalia Villalba: revelan pruebas que lo relacionarían

Matthew Ashley Foster-Martinson, principal sospechoso en el caso de Natalia Villalba, fue capturado por las autoridades después de que se emitiera una orden de captura por un juez de Colombia por ser uno de los principales sospechosos del presunto asesinato de la cucuteña, que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento de Bogotá. La Fiscalía reveló los detalles que darían cuenta de la presunta relación que el extranjero tendría con el crimen.



La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esta captura fue el resultado de un grupo de trabajo conformado por entidades de Colombia y Ecuador. Y es que se tenía conocimiento de que Foster había pasado la frontera entre estos dos países días después de haber sido visto en el edificio Morph, donde se encontró la terrible escena. Foster es señalado de ser el presunto responsable del asesinato de Villlalba. La orden judicial en su contra fue emitida en la tarde de este 26 y fue materializada en una operación de captura en el Aeropuerto Internacional de Quito. El alcalde Galán reconoció que el operativo fue un éxito y reconoció el esfuerzo de la Interpol de Ecuador.

Matthew Foster, sospechoso del crimen de Natalia Villalba Policía de Dorset

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Las pruebas que vincularían al ciudadano británico: así habría ocurrido el asesinato

Tras la captura de Matthew Foster, la Fiscalía reveló que el CTI obtuvo evidencias que dan cuenta de que este hombre presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Después de esto, habría intentado ejecutar distintas maniobras pensadas para ocultar lo ocurrido, alterar la escena del crimen y finalmente huyó del lugar.



Tras la captura de Foster, el ente judicial iniciará los trámites para que el extranjero sea puesto a disposición de la justicia colombiana. Así las cosas, a este hombre le podría esperar la judicialización en Colombia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



María Paula Rodríguez Rozo

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