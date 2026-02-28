Televisión estatal de Irán confirma que murió Alí Jamenei, líder supremo del régimen

Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo 1 de marzo, a las cinco de la mañana, hora local, el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.

La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán. Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había informado previamente de la muerte del líder supremo, asegurando que “no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”.



Irán anunció 40 días de luto y 7 días festivos tras la muerte del líder, mientras que los Guardianes de la Revolución prometieron un "castigo severo" a los "asesinos" de Jamenei.



También habría muerto parte de la familia de Jamenei

La hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, informó la agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria.



El medio iraní asegura que, tras establecer contacto con fuentes de la oficina de Jamenei, pudo confirmar la muerte de los tres familiares del líder. Igualmente, la agencia FAR indicó que una de sus nueras falleció durante uno de los ataques del sábado.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

También, el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseguró en Nueva York, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, que los ataques constituyen "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad" por la muerte de civiles inocentes, entre ellos cientos de niños.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

Noticia en desarrollo.