Con muerte de Alí Jamenei, ¿qué pasaría con régimen de Irán y quién podría suceder al líder supremo?

El régimen islámico que gobierna a Irán hace 47 años sufrió un golpe de gracia. Tras una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes, que dejan más de 200 muertos y de 700 heridos, según la Media Luna roja, el presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El mandatario calificó al despuesto líder como una de las personas "más malvadas de la historia" y advirtió que los bombardeos continuarán durante la semana o hasta que sea necesario.



¿Quién era Jamenei?

Desde 1989 su poder fue superior al de los presidentes del gigante persa. Lideraba las fuerzas armadas, el sistema judicial, los servicios de inteligencia y tomaba las decisiones importantes del país, todo basado en la religión, las cuales eran respaldadas por la ley islámica, un código detallado de leyes basado en el islam.

Jamenei fue considerado una amenaza para la humanidad, no solo por EE. UU. e Israel, también por otros estados occidentales e, incluso, por países árabes.



Además de ser la cabeza del programa nuclear iraní, el ayatolá fue acusado de financiar múltiples grupos terroristas, entre ellos Hamás y Hezbollah.



Organizaciones internacionales y líderes mundiales lo acusaron durante años de atentar en contra de la población de su propio país y le atribuyen violaciones a los derechos humanos, entre ellas torturas, desapariciones forzadas y violaciones; censura total de la prensa; ejecuciones a opositores, así como el control total de la política; represión de cualquier protesta civil, y reducir al máximo los derechos de las mujeres, como educarse, trabajar y ser obligadas a usar el velo. (Lea también: Autoridades iraníes dicen que el estrecho de Ormuz “ya no es seguro” y piden no transitarlo)



¿Cuáles son los escenarios que le quedan a Irán tras la muerte de Jamenei?

La analista internacional de Noticias Caracol, María Teresa Aya, recordó que el líder supremo de Irán tenía 86 años, “por lo tanto, es altamente probable que ya existiera un protocolo de sucesión en marcha y que se haya activado con la muerte del ayatolá”.

Tras su deceso, la experta considera que “el primer escenario es que se mantiene el estatus quo, entra en marcha este protocolo y se eligen los 88 clérigos por parte de cuatro clérigos nombrados a dedos ya por el ayatolá Jamenei y estos ya están nombrados. Ellos van a elegir a un nuevo clérigo que se convierte en el gran líder de Irán. Es decir, se mantiene el estatus quo y no cambia nada con la muerte de él”.

Sin embargo, tras las palabras del presidente Trump, quien afirmó que continuarán los bombardeos e instó al pueblo iraní para que retome el poder en ese lugar, pueden darse otros “dos escenarios posibles”, explica Aya.

“Uno, una toma militar; y es que después de las manifestaciones de principio de este año y luego de la represión que hubo, los militares aumentaron su poder, se empoderaron y es posible que aprovechen el vacío de poder para tomarse el poder en Irán y generar una junta militar. Sería un país islámico, pero no liderado por religiosos, sino por una junta militar muy represiva”, explica.

El tercer escenario es que se haga “lo que el presidente Trump quiere y hay una transición, hay un cambio de régimen, menos represión, menos violencia política, pero sigue siendo un país musulmán, solo que laico”.



¿Cuál es el impacto en la región con los ataques a Irán?

“Irán es uno de los líderes de la Guardia Revolucionaria. Es quien financia, patrocina, entrena y le da toda clase de recursos a diferentes grupos terroristas en el Medio Oriente que con los ataques de hoy fueron activados”, pues “son esa punta de lanza que tiene la política exterior de Irán por fuera de su territorio y al ser activados, lo que quiero decir es que van a empezar a actuar y estamos hablando de grupos como Hezbolá en el Líbano, que ya dijo que iba a empezar a atacar como retaliación por lo que pasó”, explicó la analista.

Además, dijo, está “Hamás, el grupo terrorista en la Franja de Gaza, la Yihad islámica palestina en Palestina, también de grupos de milicias chiitas que operan en Irak y muy importante los utíes en Yemen, quienes ya avisaron y advirtieron que iban a empezar a atacar a todos los barcos que circulen por esta zona, barcos occidentales que transporten mercancías o tengan que ver con Estados Unidos y con Israel”, añadió. (Lea también: Cuatro personas resultaron heridas tras "incidente" en el Aeropuerto de Dubái; terminal fue evacuada)

Aya señaló que además de los grupos terroristas, Irán quiere “imponer la visión de mundo chiita dentro del islam. Los chiitas son una visión minoritaria dentro del islam y se enfrentan a los sunitas que hoy en día están liderados por Arabia Saudí. El 80% de los musulmanes en el mundo son suníes y en el Medio Oriente estos dos países, Irán y Arabia Saudí, se enfrentan por imponer su visión del iIslam y ser el país líder en la región, y seguramente con los ataques de hoy y con los ataques a Arabia Saudí por parte de Irán, vamos a ver nuevamente una tensión entre estos dos grandes países como la que se vivió en Yemen en la década pasada, en donde no se enfrentaron de manera directa, pero sí a través de terceros”.

Sin embargo, considera que si llega a caer el régimen iraní, “no vamos a ver este desarrollo, sino que seguramente veríamos un cambio de régimen con personas como el hijo del último Sha (Reza Pahlavi), que ha liderado movimientos de la oposición en el último mes, tratando de llegar al poder y mantener un estado que piensa y vive como musulmán, sí, pero tal vez más cercano a occidente”.



¿Tiene Irán armas nucleares?

“No”, señala Teresita, pero dice que sí posee uranio enriquecido, que es el mineral clave para la fabricación de estas armas”. Además, cuenta con “la tecnología y los científicos para convertir el uranio en armas nucleares, y sobre todo tiene algo supremamente importante, la voluntad para crear el arma y sobre todo la voluntad para usarla el día que la tenga. Por eso es tan amenazante hablar de armas nucleares en Irán y por eso el presidente Trump ha hablado de esta operación como una operación de defensa preventiva para Estados Unidos”.

