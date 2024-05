Doloroso crimen en Estados Unidos: mujer asesinó a su hijo y luego se quitó la vida

Un crimen se presentó en Texas, Estados Unidos, donde una mujer de 32 años acabó con la vida de su hijo de 3 años y posteriormente se quitó la vida. El hecho ocurrió en un parque del sector de San Antonio de la ciudad estadounidense, un día antes de presentarse ante un tribunal, donde discutiría con su expareja la custodia del menor.

Según el medio TN, la Policía llegó al lugar de los hechos y las primeras investigaciones revelaron escalofriantes detalles: la madre, identificada como Savannah Kriger, grabó un video en donde se ve al niño despidiéndose de su papá. Luego encontraron fotos del matrimonio baleadas, la casa de su expareja vandalizada y amenazas mediante mensajes de texto y videos en los que decía: “No tendrás nada en absoluto al final del día”.

Tras la investigación, la oficina del Sheriff del condado de Bexar logró hacer una construcción del caso en donde le siguieron la pista a Savannah. La mujer salió de su trabajo y se dirigió a la vivienda del papá del niño; allí destruyó los muebles y algunas pertenencias. Luego se dirigió a su domicilio en donde los oficiales encontraron su vestido de novia y fotos sobre la cama. “Creemos que disparó dos veces en esos retratos”, dijo Javier Salazar, uno de los investigadores del caso.

Antes de cometer el crimen, la mujer escribió una carta: “No tienes motivos para regresar a casa, ya no es así. Dile adiós a tu hijo”. Pero las cartas no fueron lo más perturbador que encontraron, ya que del celular de Kriger recuperaron un video donde se podía ver a la mujer y al niño sentados en un parque, mismo donde fueron encontrados más tarde sin vida. En el video la mamá le pedía a su hijo que se despidiera de su papá, segundos después cortó la grabación.

El hombre, al llegar a su casa y ver todo destrozado, alertó a las autoridades, que de inmediato comenzaron la búsqueda de la mujer y el menor. Luego de 19 largas horas, la Policía logró dar con el paradero de madre e hijo, pero ya era demasiado tarde. El caso fue calificado como “asesinato-suicidio”, según la oficina del médico forense del condado de Bexar.

