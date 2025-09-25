Donald Trump: "No voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no va a permitir que Israel se anexione Cisjordania porque consideró que "ya ha sido suficiente" y afirmó que habló este jueves por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Al ser preguntado en un acto en la Casa Blanca sobre lo que le dijo esta semana a líderes de países musulmanes o al presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes les aseguró que no permitiría a Israel seguir colonizando territorio en dirección al río Jordán, Trump confirmó tajante: "No va a ocurrir".

"No, no lo permitiré. No va a ocurrir", explicó el presidente estadounidense, que al ser preguntado sobre si había hablado al respecto con Netanyahu, respondió: "Sí, pero no lo voy a permitir". "Tanto si hablé con él como si no -y hablé con él-, no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es momento de parar", añadió el republicano, quien tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el próximo lunes.

Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino, al que se han sumado 10 países en los últimos días coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU, lo que lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en Naciones Unidas. Precisamente, este viernes será el turno de Netanyahu para intervenir en el hemiciclo de la Asamblea.



Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

En un encuentro previo celebrado también este jueves con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump insistió una vez más en que para que la guerra acabe en Gaza es necesario que el grupo islamista Hamás entregue a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, que tiene en su poder desde el 7 de octubre de 2023.



Abás reivindica a la Autoridad Palestina ante la ONU

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, intervino este jueves por videoconferencia en la Asamblea General de la ONU para reivindicar el papel de aquella como administradora de Gaza una vez concluya la ofensiva de Israel, excluyendo a Hamás del gobierno que hasta ahora mantiene en el enclave. "Estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza (la de Gaza) y a garantizar su seguridad. Hamás no tendrá un papel que desempeñar como parte de la gobernanza", aseveró el líder palestino.

Durante su intervención, Abás reivindicó la propuesta de la Declaración de Nueva York, aprobada por los estados participantes en la reciente conferencia para la solución de los dos estados y adoptada por la Asamblea General y que consiste en el desarme de Hamás y su exclusión del Gobierno de Gaza en favor de la ANP.

"Tendrán que deponer las armas y entregárselas a la Autoridad Palestina", dijo el presidente palestino, como parte del proceso para establecer las instituciones de un "Estado único, con un sistema jurídico y unas fuerzas armadas propias".

Este lunes se retomó en la ONU la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados, que comenzó a finales de julio, en la que sus participantes reivindicaron los principios de la Declaración de Nueva York.

EFE