Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Donald Trump: "No voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente"

Donald Trump: "No voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente"

El presidente de Estados Unidos habló este jueves por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien tiene previsto reunirse el lunes en la Casa Blanca. La ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la CIJ.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
AFP

