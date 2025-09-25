Trump exige a la ONU investigar “sabotaje” durante su participación: “Deberían estar avergonzados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que la ONU abra inmediatamente una "investigación" tras el "triple sabotaje" que aseguró haber sufrido al dirigirse a la Asamblea General anual del organismo.

En una larga publicación en su plataforma Truth Social, Trump describió la serie de incidentes como "maliciosos", exigió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto investiga lo ocurrido.



¿Qué percances sufrió Trump?

Trump se quejó de una falla en la escalera mecánica a su llegada al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York el martes 23 de septiembre, seguida de un problema con el teleprompter y con el sistema de sonido durante su discurso.

"Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse", sostuvo Trump. "Envío una copia de esta carta al secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) y exijo una investigación inmediata. No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", apuntó.



Al llegar el martes a la sede de la ONU, el presidente de 79 años y la primera dama, Melania Trump, subieron por una escalera mecánica, pero el aparato se detuvo bruscamente, obligándolos a seguir a pie.

Un camarógrafo de la delegación estadounidense "podría haber activado inadvertidamente el sistema de seguridad" de la escalera mecánica, provocando su parada, señaló Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres. Luego el dispositivo se volvió a poner en funcionamiento.

"Estamos revisando lo que dijo la ONU para corroborarlo", declaró a la AFP el miércoles un funcionario del Servicio Secreto, responsable de la protección de altas figuras políticas estadounidenses, que habló bajo condición de anonimato.

Trump también lamentó que el teleprompter no hubiera funcionado durante los primeros 15 minutos de su discurso y que el sonido en el auditorio de la ONU estuviera apagado.

"Respecto al teleprompter, no tenemos comentarios, ya que el teleprompter del presidente estadounidense es operado por la Casa Blanca", refirió Dujarric el martes.

Trump dedicó gran parte del resto de su alocución a criticar duramente al organismo mundial, acusándolo de financiar la migración ilegal que estaba convirtiendo a los países occidentales en un "infierno" y de no apoyar sus esfuerzos de paz en Gaza y Ucrania.

Aunque pareció bromear inicialmente sobre los incidentes, su tono se endureció y dijo que la parada de la escalera mecánica podría haber sido un "verdadero desastre". "Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero", afirmó.

El presidente estadounidense pidió que se guardaran las grabaciones de seguridad de la escalera mecánica.



La respuesta de la ONU

Naciones Unidas comunicó al presidente Trump el inicio de una "investigación exhaustiva".

"El secretario general informó a la Misión Permanente de Estados Unidos que ya había ordenado una investigación exhaustiva y expresó que la ONU está dispuesta a cooperar con total transparencia con las autoridades estadounidenses para determinar las causas de los incidentes", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Trump también se quejó de que el sistema de megafonía estaba manipulado para que su discurso de una hora no pudiera oírse. "El sistema de sonido fue diseñado para que los asistentes pudieran escuchar los discursos traducidos a seis idiomas mediante auriculares", declaró un funcionario de la ONU que habló bajo condición de anonimato.

