Trump exige a la ONU investigar "sabotaje" durante su participación: "Deberían estar avergonzados"

Trump exige a la ONU investigar “sabotaje” durante su participación: “Deberían estar avergonzados”

"Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje", afirmó el presidente, añadiendo que “no me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada”. El organismo le respondió a Trump.

Por: AFP
Actualizado: 25 de sept, 2025
Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

