¿Dónde queda Morón, epicentro de uno de los terremotos en Venezuela?

Dos terremotos de 7,1 y de 7,5 sacudieron a Venezuela durante la tarde de este miércoles y uno de ellos tuvo como epicentro el municipio de Morón, Estado de Carabobo, cerca de Caracas. Hay muchas edificaciones que resultaron afectadas, no hay servicio en el aeropuerto de Caracas y organismos de socorro se encuentran haciendo un barrido para determinar la magnitud de las afectaciones que generó el temblor.



Jonathan Maldonado, periodista venezolano, habló con Noticias Caracol sobre el pánico que generó el movimiento de tierra: “La sacudida se sintió hasta la capital del estado Táchira, también en San Cristóbal”.

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Este terremoto, dijo el periodista, “tuvo bastante afectación hacia la capital de Venezuela, en Caracas, donde pues hay muchas estructuras afectadas, no hay todavía cifras oficiales en torno a la cantidad de heridos o también si hubo pérdidas humanas. Aún no sabemos si hay cifras en torno a esto, pero sí hay mucho pánico en la ciudad de Caracas. Hemos visto en los videos corriendo por las por el asfalto tratando de asegurarse, resguardarse porque ha habido varias réplicas también en la capital de Venezuela”.

Agregó el periodista que “los organismos de seguridad están en la calle tratando de ayudar a los ciudadanos que se encuentran en este momento y sobre todo a quienes se encuentran bajo los escombros, porque hay reporte de edificios que han colapsado por completo, sobre todo hacia San Bernardino, zona de Caracas. Ha habido reportes de colapso de edificios y esto pues genera mucho pánico porque no se sabe realmente cuál es la situación de esas personas que se encontraban allí”.



Maldonado explicó que el municipio de Morón “queda a 2 horas de Caracas, es bastante cerca, y esto pues se ve en la afectación que generó hacia la capital de Venezuela porque el estado Carabobo también es la zona céntrica de Venezuela, muy cerca de la capital venezolana y por eso vemos esta afectación tan grande que se está sintiendo o que se sintió hacia la capital de Venezuela, donde pues hay una gran cantidad de estructuras afectadas, heridos que todavía no se han contabilizado”.



Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en Venezuela tras Terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la declaración del estado de emergencia tras los dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 registrados en una zona central del país, que dejaron daños materiales aún sin cuantificar y, hasta el momento, sin un balance oficial de heridos o fallecidos.



"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", afirmó Rodríguez en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la que estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

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Asimismo, informó que se activó toda la red de salud pública y privada, con énfasis en las áreas más afectadas, para atender a los lesionados, aunque no ofreció cifras.

La mandataria también comunicó la suspensión de clases "en los siguientes días" de esta semana, así como de todas las actividades que no "son cónsonas con servicios esenciales".

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Rodríguez detalló que se registraron derrumbes de edificaciones en varias zonas de Caracas, además de daños en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e hizo un llamado a la unidad y la calma de la ciudadanía.

De igual manera, señaló fallas en los servicios de electricidad y suministro de agua, y explicó que en los edificios afectados se interrumpió el gas doméstico.

El servicio de metro y ferrocarril también quedó suspendido.

Además, Rodríguez indicó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que atiende a Caracas, fue cerrado debido a severos daños en su infraestructura, sin precisar detalles.

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Dos potentes terremotos sacudieron el Caribe venezolano este miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, en lo que se considera una secuencia sísmica cuyo evento principal fue de magnitud 7,5, según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de ese país explicó que ambos movimientos formaron un "doblete sísmico", fenómeno en el que dos sismos de gran magnitud ocurren en la misma zona con pocos segundos de separación, por lo que se actualizó la información oficial para identificar al de 7,5 como el principal.

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Por otra parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la advertencia emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el movimiento telúrico cercano a las costas venezolanas.

Finalmente, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, reportó posibles fallecidos en su jurisdicción, aunque sin especificar la cifra.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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