Dos muertos tras nuevo ataque de fuerzas Armadas de EE. UU. a embarcación en el Pacífico

El ejército estadounidense anunció este viernes 23 de enero que dos presuntos narcotraficantes murieron en un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, y que la Guardia Costera busca a una tercera persona que sobrevivió.

"La inteligencia confirmó que el buque estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en una publicación en X que incluía un clip de un barco multimotor siendo destrozado por una explosión.

Se vieron tres personas en las imágenes antes del ataque, y SOUTHCOM dijo que "inmediatamente" notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para que buscara al que sobrevivió.



Los ataques de EE. UU. contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes

La administración del presidente Donald Trump comenzó a atacar a presuntos barcos de contrabando a principios de septiembre, insistiendo en que está efectivamente en guerra con presuntos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela.



Pero no ha aportado ninguna prueba definitiva de que los barcos estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.



Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalgan a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos .

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

También el viernes, Estados Unidos anunció que su principal oficial, el general Dan Caine, recibirá a líderes militares de 34 países el 11 de febrero en Washington "para construir un entendimiento compartido de las prioridades de seguridad comunes y fortalecer la cooperación regional".

"Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de las alianzas sólidas, la cooperación continua y los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales y terroristas, así como los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regionales", dijo la oficina de Caine en un comunicado.

AFP