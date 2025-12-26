Ecuador cierra sus fronteras con Colombia y Perú por "razones de seguridad": esto se sabe

Ecuador dejó habilitados desde el miércoles 24 de diciembre solo dos de los pasos fronterizos con Colombia y Perú debido a "razones de seguridad nacional", informó la cancillería de ese país, que comparte una porosa línea limítrofe de unos 600 km con Colombia (norte) y otra de unos 1.500 km con Perú (sur), que unen el Pacífico con la Amazonia.

Las fronteras ecuatorianas, separadas por ríos y áreas selváticas, son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando como de drogas, armas y explosivos. El gobierno de Ecuador decidió que "por razones de seguridad nacional" mantendrá habilitados los pasos internacionales de Rumichaca (con Colombia) y Huaquillas (Perú), las principales puertas comerciales con sus vecinos, señaló la cancillería por la red social X sin dar más detalles ni precisar hasta cuándo.



Ecuador tiene otras conexiones legales, las cuales quedaron cerradas. La cartera agregó que la medida fue informada de manera oportuna a los gobiernos de Colombia y Perú, y que esos pasos serán los únicos autorizados para transitar entre Ecuador y sus vecinos.



El país sostiene una guerra contra bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su sangrienta disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica. La nación cerrará el año con la mayor tasa de homicidios de la región: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

El cierre parcial de las fronteras terrestres ha causado malestar en algunas localidades de siete provincias que limitan con Colombia y Perú, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Por lo que han pedido respuestas al gobierno nacional ecuatoriano para que se justifique en cuál ha sido el motivo de esta medida, a pesar de que ya lo han dicho, de seguridad nacional, pero no se ha especificado detalles.