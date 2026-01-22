En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ecuador dice que tiene "capacidad suficiente" para cubrir demanda de energía sin venta de Colombia

Ecuador dice que tiene "capacidad suficiente" para cubrir demanda de energía sin venta de Colombia

Luego de que el gobierno colombiano anunciara que acabará con el suministro de energía a Ecuador a partir de este jueves, las autoridades del país vecino dijeron que pueden "atender la demanda nacional con generación propia".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de ene, 2026
Presidente Petro dice que responderá a aranceles de Ecuador "de acuerdo a principio de reciprocidad"
Presidente Petro dice que responderá a aranceles de Ecuador "de acuerdo a principio de reciprocidad"
AFP / Colprensa

En un nuevo comunicado, el gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, se pronunció sobre la tensión económica que existe con Colombia, y afirmó que "cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía" que necesita ese país, aún sin la ayuda del gobierno de Gustavo Petro.

Las tensiones iniciaron luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que en la tarde de este miércoles que impondrá un arancel del 30% a las importaciones de Colombia, debido a una "falta de reciprocidad y acciones firmes" en relación a la seguridad y el narcotráfico. "Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", dijo.

Luego, el presidente Gustavo Petro indicó que iba responder de manera recíproca, y que también aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio. Además, aseguró que suspenderá el suministro de energía enviado a ese país desde las seis de la tarde de este jueves.

Es importante recordar que Colombia históricamente ha cooperado con Ecuador en materia de energía, sobre todo en el último trimestre de 2024, cuando el país vecino sufrió una crisis eléctrica por la severa sequía que afectó a las principales hidroeléctricas de ese país. "Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático", indicó el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma.

En ese sentido, el gobierno de Ecuador reiteró que tiene la capacidad suficiente para atender su propia demanda. "A la fecha de hoy, el Sistema Nacional Interconectado registra una disponibilidad real de 5454 MW, lo que permite atender la demanda nacional con generación propia, manteniendo márgenes operativos adecuados y estabilidad en el suministro eléctrico", afirmó en el comunicado.

Noticia en desarrollo...

